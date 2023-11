Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева

Минувшая неделя у мужчин прошла на Мастерсе в Париже, где решалась судьба последних путевок на Итоговый турнир ATP. Параллельно с этим лучшие представительницы женского тенниса играли аналогичный турнир WTA Finals в Канкуне, где шла борьба за первое место в мировом рейтинге.

Этот турнир наверняка стал самым проблемным для организации в текущем сезоне. Только в начале сентября стало известно, что восемь лучших теннисисток сезона сыграют именно в Мексике. Более того, изначально планировалось сыграть на крытом корте, но в последний момент выяснилось, что арена имеет слишком низкие потолки, чтобы проводить там теннисные матчи такого уровня. Было принято решение строить открытый стадион, который в итоге не отвечал высоким стандартам проведения таких престижных соревнований. Это касалось практически всего, особенно покрытия. К тому же, место расположения стадиона пересекалось с полем для гольфа у гостиницы, поэтому строительство арены отложили до последнего момента, чтобы гости могли подольше насладиться игрой в гольф. Из-за этого теннисистки смогли впервые потренировать на возведенном корте только за день до старта турнира.

По этому поводу высказались практически все участницы, кто-то был более радикальный, кто-то сглаживал углы. Но абсолютно все остались разочарованы уровнем организации. А сезон дождей в Канкуне только усилил негативное впечатление.

The weather is so bad in Cancun that Coco Gauff's umbrella literally crumbled pic.twitter.com/HsyNL68PT9