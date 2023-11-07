Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева

Минувшая неделя у мужчин прошла на Мастерсе в Париже, где решалась судьба последних путевок на Итоговый турнир ATP. Параллельно с этим лучшие представительницы женского тенниса играли аналогичный турнир WTA Finals в Канкуне, где шла борьба за первое место в мировом рейтинге.

Итоговый турнир WTA

Этот турнир наверняка стал самым проблемным для организации в текущем сезоне. Только в начале сентября стало известно, что восемь лучших теннисисток сезона сыграют именно в Мексике. Более того, изначально планировалось сыграть на крытом корте, но в последний момент выяснилось, что арена имеет слишком низкие потолки, чтобы проводить там теннисные матчи такого уровня. Было принято решение строить открытый стадион, который в итоге не отвечал высоким стандартам проведения таких престижных соревнований. Это касалось практически всего, особенно покрытия. К тому же, место расположения стадиона пересекалось с полем для гольфа у гостиницы, поэтому строительство арены отложили до последнего момента, чтобы гости могли подольше насладиться игрой в гольф. Из-за этого теннисистки смогли впервые потренировать на возведенном корте только за день до старта турнира.

По этому поводу высказались практически все участницы, кто-то был более радикальный, кто-то сглаживал углы. Но абсолютно все остались разочарованы уровнем организации. А сезон дождей в Канкуне только усилил негативное впечатление.

The weather is so bad in Cancun that Coco Gauff's umbrella literally crumbled pic.twitter.com/HsyNL68PT9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 4, 2023

Изначально турнир должен был пройти в Шэньчжэне (Китай) впервые после введения в стране ограничений COVID-19. В прошлом году соревнования прошли в США. WTA летом рассматривала варианты с Саудовской Аравией и Чехией. Первый, наверняка, был более приятный для руководства Женской теннисной ассоциации в финансовом плане, но волна критики от болельщиков и спортсменок заставила отказаться от этой затеи. Проводить женский турнир в «мизогинистической» стране – слишком рисковано. Что касается Чехии, то не было уверенности в том, что на соревнования допустят «нейтральных» теннисисток. На это WTA тоже пойти не могла.

Что касается событий на корте, то в группе Четумаль явные фаворитки Ига Свёнтек и Коко Гофф не разочаровали своих болельщиков. Полька выиграла все шесть сетов на групповой стадии с разницей 38-14, лишь в самой первой партии на турнире испытав проблемы с Маркетой Вондроушовой. Гофф также проиграла один сет Маркете и немного поупиралась в матче со Свёнтек во второй партии.

В квартете Бакалар лучше всех отыграла американка Джессика Пегула, которая прибыла в Канкун на волне побед после завоеванного титула в Сеуле двумя неделями ранее. Представительница США квалифицировалась в плей-офф с первого места в группе, легко обыграла в полуфинале Коко Гофф, оформив при этом самую длинную победную серию в карьере (9 матчей). Далее был финальный матч против Иги Свёнтек.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Первая ракетка мира Арина Соболенко по статистическим раскладам имела около 85% шансов остаться на первой позиции после завершения турнира. Финишировав второй в свой группе, она вышла в полуфинале на Свёнтек, что не могло не порадовать всех фанатов тенниса. Польке нужна была только победа и последующее взятие титула. В первый день матч был прерван из-за дождя в самом начале, поэтому расклады для Иги становились еще более неприятными. Обыграть в один день Соболенко и набравшую ход Пегулу – задание не из легких. Но финал все же сдвинули на один день, здесь все было сделано правильно. Со второй попытки Ига довела матч до заслуженной победы и, как это не странно, впервые выиграла у действующей первой ракетки мира. В матче за титул Свёнтек доказала, что именно она сейчас является №1 в мире. На пути к титулу полька проиграла всего 20 геймов, такого раньше не делал никто. Первый период турбулентности в карьере Иги закончила уверенным возвращением на вершину. И за нее невозможно не радоваться.

В парном разряде на Итоговом турнире WTA лучшими стали Лаура Зигемунд (Германия) и Вера Звонарева. Они завоевали четвертый совместный титул в 2023 году.

Бунт теннисисток

В целом, в женском теннисе, похоже, назревают изменения большие. Топовые спортсменки требуют, чтобы WTA ввела гарантированную оплату труда для игроков, как это сделали в мужском теннисе. Но женщинам не нравятся слишком низкие пороги выплат у мужчин. К примеру, вместо гарантированного заработка в $300 тысяч для топ-100 у мужчин, они требую повысить планку до $500 тысяч, вместо $150 тысяч для игроков со 101-го по 175-е место – $200 тысяч, вместо $75 тысяч для игроков со 176-го по 250-е место – $100 тысяч. Также спортсменки хотят иметь компенсации в случае травм или декрета. Есть и большие претензии к расписанию турниров, в этом году это особенно заметно.

Глава WTA Стив Саймон уже ответил спортсменкам, сказав, что он их услышал. Женщинам обещают, что они смогут без санкций пропустить один из обязательных турниров (Доха, Дубай, Рим, Канада, Цинциннати и Ухань). Кроме того, игроки смогут без штрафов сниматься с четырех турниров этой категории, на которые они уже приехали. Также Саймон сообщил, что тема минимального гарантированного заработка и пособий по уходу за ребенком тоже будет обсуждаться. Пока что эта тема только набирает обороты, но Мартина Навратилова уже намекнула, что во главе WTA должна быть женщина.

ATP 1000 Париж

Мастерс в Париже традиционно стоит последним среди турниров этой категории в расписании. Именно здесь практически всегда решаются последние вопросы, связанные с распределением мест в Чемпионской гонке, по результатам которой и определяют восемь участников Итогового турнира.

Перед стартом турнира были известны пять участников ATP Finals: Новак Джокович, Карлос Алькарас, Даниил Медведев и Янник Синнер. После выхода в четвертьфинал в Париже шестым официально стал грек Стефанос Циципас. Далее из борьбы выпал поляк Хуберт Хуркач и помешать Хольгеру Руне и Александру Звереву остаться в восьмерке лучших мог еще Алекс де Минаур. Но и он уступил в 1/4 финала Рублеву.

Больше всех на турнире удивил болгарин Григор Димитров. При том, что в соревнованиях принимали участие все теннисисты из первой десятки, ему удалось пробиться в финал. Уже во втором раунде он остановил Медведева, которого очень сильно взбесило поведение трибун. Даниил от злости бросал ракетку, отказывался играть, пока зрители не замолчат, а в конце даже тыкал им средний палец. Трибуны при этом, естественно, его не приветствовали.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

На пресс-конференции Медведев заявил, что просто рассматривал свой ноготь. Ничего нового, любимая забава для россиян: где-то насрать и доказывать, что это не они. Вернемся к Григору, ему удалось также одолеть Лоренцо Музетти, Александра Бублика, Хуберта Хуркача и Стефаноса Циципаса. Четыре из пяти побед на турнире были добыты в непростых трехсетовых поединках, только представитель Казахстана был обыгран без особой интриги.

Во второй части сетки баталии не уступали по накалу. Новак Джокович после победы в первом матче страдал не меньше. С Таллоном Грикспором и Андреем Рублевым он проигрывал первые сеты, но как-то находил пути к победе. Также непросто оказалось обыграть и Хольгера Руне, который выиграл у серба два матча до этого, в том числе и прошлогодний финал в Париже. Новак объяснил свои трудности борьбой с кишечным вирусом, который несколько дней создавал ему большие проблемы. Будете смеятся, но после матча с Рублевым серб заявил, что тот душил его, как змея лягушку. Лучшая иллюстрация известного мема о жабогадюкинге, не нужно даже ничего и придумывать.

Вряд ли кто-то реально верил в Димитрова в финале. После последней и единственной победы Григора над Джоковичем (H2H до матча – 1-11) прошло более 10 лет. За это время Новак выиграл 18 турниров Grand Slam. Поэтому результат был очевиден. Тем не менее, суперуспешный турнир для болгарина, и всего второй финал Мастерса в его карьере. Джокович же выиграл 40-й титул на соревнований такой категории, здесь он уже бьет свои рекорды. К слову, общее количество трофеев у Новака всего на шесть меньше, чем у Роджера Федерера и на 12 – чем у Джимми Коннорса. Даже в этом рейтинге он может стать первым, если сыграет на хорошем уровне 2 сезона.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Григор Димитров

Турниры ATP Challenger Tour, WTA 125 и ITF

Юлия Стародубцева впервые выступила на турнире категории WTA 125. В Мидленде она дошла до второго круга основы, где проиграла 66-й ракетке мира Тейлор Таунсенд из США. Это была всего вторая встреча с соперницей из первой сотни и второе поражение.

Алексей Крутых продолжил безвыигрышную серию и не смог пробиться во второй раунд хардового челленджера в Исманинге (Германия). Украинец проиграл четвертый матч подряд. Спойлер: на следующем турнире ему все же удалось прервать эту серию, но об этом в следующем обзоре игровой недели. Также в Исманинге на стадии первого круга завершил борьбу Виталий Сачко. А Илья Марченко в первом раунде челленджера в Бергамо в тяжелых трех сетах уступил Джему Илькелю из Турции, но до этого он успешно прошел отбор.

Вероника Подрез впервые выступила в основной сетке турнира ITF W60, стартовав в квалификации. В первом круге основы в Нанте 16-летняя украинка проиграла первой сеяной Осеан Доден из Франции (6:7, 3:6). До этого Вероника выиграла 25-тысячник ITF.

Дарья Лопатецкая стала финалисткой соревнований ITF W15 в Швеции. В матче за титул украинка уступила Андре Лукошюте из Литвы (1:6, 4:6). Дарья во второй раз в сезоне сыграла в финале турнира ITF в одиночном разряде. С 2019 года она титулов не выигрывала. В парном разряде в Нэсбюпарке Лопатецкая также остановилась за шаг до титула.

Владимир Якубенко впервые сыграл в парном разряде на профессиональном турнире, это произошло на соревнованиях ITF W15 в Аль-Захре (Кувейт). Владимиру с напарником из Бельгии удалось дойти до финала, где они проиграли паре из Словакии. В одиночном разряде Якубенко дошел до второго раунда.

Юниоры

Полина Гуменюк стала чемпионкой турнира ITF J100 в Сен-Сиприене, обыграв в финале еще одну украинку Анастасию Фирман, которая была посеяна под первым номером (3:6, 6:4, 6:2).

Анастасия Коляда стала чемпионкой турнира ITF J60 Mariupol Cup, который Федерация тенниса Украины проводила в польском городе Лешно. В финале украинка, посеянная под шестым номером, переиграла Амелию Пажун (6:4, 6:3). Для 16-летней Анастасии это второй юниорский титул ITF в одиночном разряде.

Вне корта

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