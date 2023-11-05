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Англия
05 ноября 2023, 16:36 |
1041
0

Экс-нападающий Тоттенхэма может вернуться в АПЛ

У Стивена Бергвейна из «Аякса» также есть варианты из Саудовской Аравии

05 ноября 2023, 16:36 |
1041
0
Экс-нападающий Тоттенхэма может вернуться в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Бергвейн

Клубы Английской Премьер-лиги и чемпионата Саудовской Аравии интересуются нидерландским нападающим «Аякса» Стивеном Бергвейном, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 26-летнего футболиста с амстердамским клубом действует до завершения сезона 2026/27. Клубы Саудовской Аравии интересуются им еще с лета 2023 года и готовы сделать шаг уже в январе 2024.

Также некоторые клубы из АПЛ готовы вернуть его в английский чемпионат. Напомним, в 2020-2022 годах Стивен выступал за «Тоттенхэм» (83 игры, 8 голов, 10 ассистов).

В этом сезоне, несмотря на общий спад «Аякса», их капитан выступает на довольно солидном уровне. В 12 матчах кампании 2023/24 на счету Бергвейна 5 забитых мячей и 2 голевые передачи.

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Источник Фабрицио Романо
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