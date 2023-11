Экс-нападающий Тоттенхэма может вернуться в АПЛ

Клубы Английской Премьер-лиги и чемпионата Саудовской Аравии интересуются нидерландским нападающим «Аякса» Стивеном Бергвейном, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 26-летнего футболиста с амстердамским клубом действует до завершения сезона 2026/27. Клубы Саудовской Аравии интересуются им еще с лета 2023 года и готовы сделать шаг уже в январе 2024.

Также некоторые клубы из АПЛ готовы вернуть его в английский чемпионат. Напомним, в 2020-2022 годах Стивен выступал за «Тоттенхэм» (83 игры, 8 голов, 10 ассистов).

В этом сезоне, несмотря на общий спад «Аякса», их капитан выступает на довольно солидном уровне. В 12 матчах кампании 2023/24 на счету Бергвейна 5 забитых мячей и 2 голевые передачи.

