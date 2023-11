Гарри Кейн побил исторический рекорд Бундеслиги

Классический немецкий матч между дортмундской «Боруссией» и «Баварией» не оправдал свой высокий статус. Ведь мюнхенский клуб уже к 9-й минуте повел со счетом 2:0, а всего забил четыре безответных гола. Главным героем матча стал Гарри Кейн, который сделал хет-трик.

Для англичанина эта игра стала запоминающейся не только по этой причине, сообщает Opta. Ведь Гарри Кейн стал первым футболистом в истории Бундеслиги, который забил 14 голов в своих первых десяти матчах в элитном немецком дивизионе.

14 - Harry Kane is the first player in Bundesliga history to score (at least) 14 goals in his first 10 BL games. Celestial. #BVBFCB @FCBayernEN @HKane https://t.co/MMT1j1MriV