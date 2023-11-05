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Германия
05 ноября 2023, 05:30 | Обновлено 05 ноября 2023, 05:32
186
0

Гарри Кейн побил исторический рекорд Бундеслиги

Англичанин отрабатывает вложенные в него 100 миллионов

05 ноября 2023, 05:30 | Обновлено 05 ноября 2023, 05:32
186
0
Гарри Кейн побил исторический рекорд Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Классический немецкий матч между дортмундской «Боруссией» и «Баварией» не оправдал свой высокий статус. Ведь мюнхенский клуб уже к 9-й минуте повел со счетом 2:0, а всего забил четыре безответных гола. Главным героем матча стал Гарри Кейн, который сделал хет-трик.

Для англичанина эта игра стала запоминающейся не только по этой причине, сообщает Opta. Ведь Гарри Кейн стал первым футболистом в истории Бундеслиги, который забил 14 голов в своих первых десяти матчах в элитном немецком дивизионе.

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Гарри Кейн Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Бавария рекорд Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Opta
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