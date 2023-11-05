Боруссия Д – Бавария – 0:4. У Кейна снова фальшивый хет-трик. Видео голов
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4 ноября состоялся матч 10-го тура Бундеслиги между командами «Боруссия Д» и «Бавария». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу мюнхенцев.
Хет-триком отметился звездный английский форвард Гарри Кейн. Однако в Германии такой хет-трик считается фальшивым.
Чтобы сделать так называемый настоящий хет-трик, нужно забить три гола за один тайм, причем забивать голы последовательно, чтобы никто другой не забил между ними.
Кейн забил последние 3 гола «Баварии», однако 1-й мяч оформил в первом тайме, а остальные два – во втором.
На счету Гарри уже 15 голов, 5 ассистов и 3 хет-трика в 10 матчах за мюнхенский клуб в Бундеслиге, однако пока что ни одного «настоящего»...
Бундеслига. 10-й тур. 4 ноября
Боруссия Д – Бавария – 0:4
Голы: Упамекано, 4, Кейн, 9, 72, 90+3
Видеообзор матча:
События матча
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