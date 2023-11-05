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  4. Боруссия Д – Бавария – 0:4. У Кейна снова фальшивый хет-трик. Видео голов
Чемпионат Германии
Боруссия Д
04.11.2023 19:30 – FT 0 : 4
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
05 ноября 2023, 00:32 | Обновлено 05 ноября 2023, 00:33
343
1

Боруссия Д – Бавария – 0:4. У Кейна снова фальшивый хет-трик. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 10-го тура Бундеслиги

05 ноября 2023, 00:32 | Обновлено 05 ноября 2023, 00:33
343
1
Боруссия Д – Бавария – 0:4. У Кейна снова фальшивый хет-трик. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

4 ноября состоялся матч 10-го тура Бундеслиги между командами «Боруссия Д» и «Бавария». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу мюнхенцев.

Хет-триком отметился звездный английский форвард Гарри Кейн. Однако в Германии такой хет-трик считается фальшивым.

Чтобы сделать так называемый настоящий хет-трик, нужно забить три гола за один тайм, причем забивать голы последовательно, чтобы никто другой не забил между ними.

Кейн забил последние 3 гола «Баварии», однако 1-й мяч оформил в первом тайме, а остальные два – во втором.

На счету Гарри уже 15 голов, 5 ассистов и 3 хет-трика в 10 матчах за мюнхенский клуб в Бундеслиге, однако пока что ни одного «настоящего»...

Бундеслига. 10-й тур. 4 ноября

Боруссия Д – Бавария – 0:4

Голы: Упамекано, 4, Кейн, 9, 72, 90+3

Видеообзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Дайот Упамекано (Бавария).
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Боруссия Дортмунд Бавария Боруссия Д - Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига хет-трик Гарри Кейн Дайо Упамекано видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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pmelnik7788
Кейн хороший, раніше треба було тікати з тотенхема. 
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