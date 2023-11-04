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  4. Бавария благодаря хет-трику Кейна разбили Боруссию Дортмунд
Чемпионат Германии
Боруссия Д
04.11.2023 19:30 – FT 0 : 4
Бавария
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Германия
04 ноября 2023, 21:34 | Обновлено 04 ноября 2023, 21:38
439
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Бавария благодаря хет-трику Кейна разбили Боруссию Дортмунд

Состоялся центральный матч 10-го тура немецкого чемпионата

04 ноября 2023, 21:34 | Обновлено 04 ноября 2023, 21:38
439
1
Бавария благодаря хет-трику Кейна разбили Боруссию Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

4 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоялся матч 10-го тура Чемпионата Германии по футболу, в котором «Боруссия Дортмунд» встречалась с «Баварией».

Счет в матче открыл Дайо Упамекано на 4-й минуте, а уже через пять минут удвоил преимущество гостей Гарри Кейн, который и довел счет до разгромного на 72-й минуте. На 90+3 минуте англичанин оформил хет-трик.

«Бавария» сегодня одержала наибольшую победу на поле «шмелей» с 2009 года.

Бундеслига. 10-й тур. 4 ноября

Боруссия Дортмунд – Бавария – 0:4

Голы: Упамекано, 4, Кейн, 9, 72, 90+3

Боруссия Д: Кобель, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон, Ройс, Забитцер, Брандт (Мукоко, 66), Озджан (Нмеча, 57), Вольф (Зюле, 46), Мален (Адейеми, 57), Фюллькруг (Аллер, 79).

Бавария: Нойер, Мазрауи, Упамекано (Павлович, 60), Ким Мин Чжэ, Дэвис, Мюллер, Горетцка, Лаймер, Шупо-Мотинг, Коман, Сане, Мусиала, Кейн.

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Дайо Упамекано Гарри Кейн Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Бавария
Источник Sport.ua
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pol-55
,Ну цей хет- трик Гаррі зарахують.
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