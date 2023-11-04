Бавария благодаря хет-трику Кейна разбили Боруссию Дортмунд
Состоялся центральный матч 10-го тура немецкого чемпионата
4 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоялся матч 10-го тура Чемпионата Германии по футболу, в котором «Боруссия Дортмунд» встречалась с «Баварией».
Счет в матче открыл Дайо Упамекано на 4-й минуте, а уже через пять минут удвоил преимущество гостей Гарри Кейн, который и довел счет до разгромного на 72-й минуте. На 90+3 минуте англичанин оформил хет-трик.
«Бавария» сегодня одержала наибольшую победу на поле «шмелей» с 2009 года.
Бундеслига. 10-й тур. 4 ноября
Боруссия Дортмунд – Бавария – 0:4
Голы: Упамекано, 4, Кейн, 9, 72, 90+3
Боруссия Д: Кобель, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон, Ройс, Забитцер, Брандт (Мукоко, 66), Озджан (Нмеча, 57), Вольф (Зюле, 46), Мален (Адейеми, 57), Фюллькруг (Аллер, 79).
Бавария: Нойер, Мазрауи, Упамекано (Павлович, 60), Ким Мин Чжэ, Дэвис, Мюллер, Горетцка, Лаймер, Шупо-Мотинг, Коман, Сане, Мусиала, Кейн.
𝗙𝗘𝗜𝗘𝗥𝗔𝗕𝗘𝗡𝗗 𝗜𝗡 𝗗𝗢𝗥𝗧𝗠𝗨𝗡𝗗— FC Bayern München (@FCBayern) November 4, 2023
Auswärtssieg! 😍
♦ 90'+4 | #BVBFCB | 0-4 ♦ pic.twitter.com/WRlk8PzkJv
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