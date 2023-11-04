Боруссия Д

4 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 10-го тура Чемпионата Германии по футболу, в котором «Боруссия Дортмунд» встретится с «Баварией».

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Старт поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.

«Шмели» после девяти сыгранных туров в немецком чемпионате занимают четвертую строчку в турнирной таблице с 21 очком. Мюнхенцы идут вторыми с 23 баллами.

В прямом эфире поединок «Боруссия Дортмунд» – «Бавария» покажет телеканал Setanta Sports+.

Боруссия Дортмунд – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция