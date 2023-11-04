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Чемпионат Германии
Боруссия Д
04.11.2023 19:30 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
04 ноября 2023, 11:47 | Обновлено 04 ноября 2023, 12:55
72
0

Боруссия Дортмунд – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 ноября в 19:30 по Киеву матч немецкого чемпионата

04 ноября 2023, 11:47 | Обновлено 04 ноября 2023, 12:55
72
0
Боруссия Дортмунд – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд – Бавария

4 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 10-го тура Чемпионата Германии по футболу, в котором «Боруссия Дортмунд» встретится с «Баварией».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.

«Шмели» после девяти сыгранных туров в немецком чемпионате занимают четвертую строчку в турнирной таблице с 21 очком. Мюнхенцы идут вторыми с 23 баллами.

В прямом эфире поединок «Боруссия Дортмунд» – «Бавария» покажет телеканал Setanta Sports+.

Боруссия Дортмунд – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Боруссия Д - Бавария
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Боруссия Дортмунд Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига Боруссия М - Бавария смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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