Хавбек Ливерпуля призвал освободить отца, который был похищен в Колумбии

26-летний хавбек «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Диас в Instagram призвал освободить своего отца, который был похищен неизвестными в Колумбии.

В Баранкасе, откуда родом Диас, состоялся марш с требованием немедленно освободить отца футболиста – Луиса Мануэля. Участники марша прошлись улицах города с белыми шарами, призывая освободить Диаса-старшего.

Напомним, что родителей Луиса Диаса похитили в минувшее воскресенье. Мать игрока удалось сразу же освободить, а местонахождение отца на данный момент неизвестно. Издание Daily Mail сообщает, что его уже возможно нет в стране – он мог быть нелегально переправлен в соседнюю Венесуэллу. Однако эту информацию опроверг шеф местной полиции, которая занимается поиском отца футболиста в горном массиве Периха.

Луис Диас пропустил воскресный матч АПЛ с «Ноттингем Форест», в котором «красные» добыли уверенную победу 3:0. Первый мяч игроки «Ливерпуля» посвятили партнеру по команде: автор гола Диого Жота показал заранее приготовленную футболку Луис Диаса.

Diogo Jota dedicated his goal to Luis Diaz after his parents were kidnapped in Colombia 🙏 pic.twitter.com/0ze0w4ZUvf