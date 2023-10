Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!

​Футбольные звезды встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 30 октября.

France Football объявил победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2023 года.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало церемонии – 30 октября в 21:45 по Киеву.

Золотой мяч 2023 выиграл Лионель Месси.

France Football объявлил результаты голосования:

1. Лионель Месси (Интер Майами / ПСЖ)

2. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

4. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)

5. Родри (Манчестер Сити)

6. Винисиус Жуниор (Реал)

7. Хулиан Альварес (Манчестер Сити)

8. Виктор Осимхен (Наполи)

9. Бернарду Силва (Манчестер Сити)

10. Лука Модрич (Реал)

11. Мохамед Салах (Ливерпуль)

12. Роберт Левандовски (Барселона)

13. Яссин Буну (Аль-Хиляль / Севилья)

14. Илкай Гюндоган (Барселона / Манчестер Сити)

15. Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)

16. Карим Бензема (Аль-Иттихад / Реал)

17. Хвича Кварацхелия (Наполи)

18. Джуд Беллингем (Реал / Боруссия Дортмунд)

19. Гарри Кейн (Тоттенхэм / Бавария)

20. Лаутаро Мартинес (Интер)

21. Антуан Гризманн (Атлетико)

22. Ким Мин Джэ (Бавария / Наполи)

23. Андре Онана (Манчестер Юнайтед / Интер)

24. Букайо Сака (Арсенал)

25. Йошко Гвардиол (Манчестер Сити / РБ Лейпциг)

26. Джамал Мусиала (Бавария)

27. Николо Барелла (Италия)

28. Рандаль Коло Муани (ПСЖ)

29. Мартин Эдегор (Арсенал)

30. Рубен Диаш (Манчестер Сити)

