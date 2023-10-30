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  4. Эрлинг Холанд реализовал исторический пенальти в дерби Манчестера
Англия
30 октября 2023, 05:59 |
305
0

Эрлинг Холанд реализовал исторический пенальти в дерби Манчестера

При сэре Алексе Фергюсоне такого не было, и не только при нем

30 октября 2023, 05:59 |
305
0
Эрлинг Холанд реализовал исторический пенальти в дерби Манчестера
Getty Images/Global Images Ukraine

Эрлинг Холанд сделал дубль в дерби с «Манчестер Юнайтед» (3:0). Норвежец принес «Манчестер Сити» победу, а сам установил рекорд скорострельности АПЛ в выездных матчах.

На 26-й минуте Холанд открыл счет с пенальти. Это первый 11-метровый, который «Манчестер Сити» бил в ворота «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» в рамках АПЛ, сообщает Opta. Это произошло в 27-м по счету матче на данном отрезке.

Стоит отметить, что главный арбитр Пол Тирни изначально не увидел нарушения правил со стороны Расмуса Хойлунда в единоборстве с Родри. Но принял решение назначить пенальти после того, как на эпизод обратили внимание его коллеги, работавшие на системе ВАР.

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Источник Opta
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