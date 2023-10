Эрлинг Холанд реализовал исторический пенальти в дерби Манчестера

Эрлинг Холанд сделал дубль в дерби с «Манчестер Юнайтед» (3:0). Норвежец принес «Манчестер Сити» победу, а сам установил рекорд скорострельности АПЛ в выездных матчах.

На 26-й минуте Холанд открыл счет с пенальти. Это первый 11-метровый, который «Манчестер Сити» бил в ворота «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» в рамках АПЛ, сообщает Opta. Это произошло в 27-м по счету матче на данном отрезке.

Стоит отметить, что главный арбитр Пол Тирни изначально не увидел нарушения правил со стороны Расмуса Хойлунда в единоборстве с Родри. Но принял решение назначить пенальти после того, как на эпизод обратили внимание его коллеги, работавшие на системе ВАР.

