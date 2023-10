Соболь впервые сыграл за Страсбург в этом сезоне, Лилль победил Монако

Сегодня, 29 октября состоялись четыре матча 10-го тура чемпионата Франции по футболу.

«Лилль» на своем поле уверенно победил «Монако» со счетом 2:0, «Монпелье» разгромил «Тулузу», а «Мец» и «Гавр» сыграли в сухую ничью.

«Страсбург» сумел вырвать одно очко в поединке с «Ренном». Впервые в этом сезоне на поле появился украинский защитник Эдуард Соболь, вышедший на смену на 86-й минуте матча.

Лига 1. 10-й тур, 29 октября.

Ренн – Страсбург – 1:1

Голы: Трюффер, 23 – Мотиба, 81.

Лилль – Монако – 2:0

Голы: Кавалейру, 32, Диаките, 42.

Монпелье – Тулуза – 3:0

Голы: Адамс, 13, 72 Файад, 63.

Мец – Гавр – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

🔚 Full time in Rennes! 🔚 Great fightback sees us take a point home from Roazhon Park! #SRFCRCSA pic.twitter.com/jFaGRLV8KY

FULL-TIME: LOSC 2-0 AS Monaco 💥



First half goals from Cavaleiro and Diakité secure all three points! 😍



A great performance 💪#LOSCASM pic.twitter.com/NmbayMm4OQ