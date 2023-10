29 октября в 19:00 в матче 10-го тура Серии A играют «Интер» и «Рома».

Лидеры Серии A: Ювентус (23), Интер (22), Милан (21), Наполи (17), Фиорентина (17), Аталанта (16), Болонья (15), Рома (14), Лацио (13).

Интер – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

Your Nerazzurri line-up for #InterRoma

🟨📋🟥



Our starting XI against Inter Milan! 🐺



📌 Lukaku and El Shaarawy in attack

📌 Kristensen comes into defence

Kristensen comes into defence
Paredes starts in midfield