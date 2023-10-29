Интер Милан

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Италия
29 октября 2023, 00:47 |
13
0

Интер – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 29 октября в 19:00 по Киеву

29 октября 2023, 00:47 |
13
0
Интер – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 10-го тура Серии А, в котором «Интер» встретится с «Ромой». Старт поединка намечен на 19:00 по киевскому времени.

Интер

Команда при Симоне Индзаги показывает неплохой уровень. В том числе и в прошлом сезоне: выиграли снова Суперкубок и кубок Италии, и дошли до финала Лиги чемпионов. Вот только ряд ведущих футболистов той обоймы, от Онана до Джеко, покинули проект. Но даже обновленный коллектив добивается неплохих результатов. Новый раунд на евроарене начался с ничьей, вырванной в Сан-Себастьяне против Реала Сосьедада, после чего дожали дома Бенфику. На этой неделе была домашняя встреча с Ред Буллом, который не без проблем, 2-1, обыграл. В Кальчо получилось стартовать с 5 побед, в том числе 5-1 в дерби с Миланом. Но с конца сентября начались проблемы: 1-2 дома с Сассуоло, 2-2 там же с Болоньей. Впрочем, после паузы на игры сборных получилось разгромить на выезде Торино, а Лаутаро Мартинес забил свой уже 11-й гол в этом Кальчо.

Рома

Клуб пригласил Жозе Моуринью еще в 2021-м году. Понятна была цель сторон: волки верили, что наконец-то получится прибавить, и вернуться в Лигу чемпионов, а Особенный намеревался в Италии вернуть себе статус топ-тренера. Но пока что не получается, более того, если в позапрошлом году была хотя бы победа в Лиге конференций и прогресс в Серии А, но в 2022/2023 джалоросси утратили позиции на внутренней арене и уступили в финале Лиги Европы. Наставника и после этого не уволили, но новый сезон начался провально: 1 очко в 3-х турах, единственная победа и 5 очков после 6. И только в Лиге Европы итальянцы были неплохи. Казалось, отставка неизбежна, но в октябре получилось последовательно обыграть Фрозиноне с Кальяри, как минимум, отложив прощанье.

Статистика личных встреч

5 из 6 крайних матчей выигрывали нерадзурри. С другой стороны, в прошлом сезоне в Милане джалоросси смогли оформить 2-1, и это была их первая победа в очных дуэлях с 2017-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в успех волков на выезде. Согласимся и, ничего не выдумывая, поставим на победу хозяев арены (коэффициент - 1,64).

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Источник Sport.ua
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