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Италия
29 октября 2023, 23:23 | Обновлено 29 октября 2023, 23:43
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0

Интер – Рома – 1:0. Победный мяч Тюрама. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Серии А

29 октября 2023, 23:23 | Обновлено 29 октября 2023, 23:43
61
0
Интер – Рома – 1:0. Победный мяч Тюрама. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

В матче 10-го тура Серии А «Интер» на своем поле обыграл «Рому» (1:0).

Победу хозяевам поля принес гол форвард Маркуса Тюрама на 81-й минуте.

«Интер» набрал 25 очков и вернул себе лидерство в чемпионате Италии. «Рома» имеет 14 очков (8-я позиция).

Серия А. 10-й тур, 29 октября

Интер – Рома – 1:0

Гол: Тюрам, 81.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Тюрам, 81 мин.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
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Рома Рим Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Маркус Тюрам Интер - Рома
Источник Sport.ua
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