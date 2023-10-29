29.10.2023 19:00 – FT 1 : 0
Италия29 октября 2023, 23:23 | Обновлено 29 октября 2023, 23:43
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Интер – Рома – 1:0. Победный мяч Тюрама. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Серии А
29 октября 2023, 23:23 | Обновлено 29 октября 2023, 23:43
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В матче 10-го тура Серии А «Интер» на своем поле обыграл «Рому» (1:0).
Победу хозяевам поля принес гол форвард Маркуса Тюрама на 81-й минуте.
«Интер» набрал 25 очков и вернул себе лидерство в чемпионате Италии. «Рома» имеет 14 очков (8-я позиция).
Серия А. 10-й тур, 29 октября
Интер – Рома – 1:0
Гол: Тюрам, 81.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Тюрам, 81 мин.
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
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