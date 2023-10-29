Интер – Рома – 1:0. Победный мяч Тюрама. Видео гола и обзор матча

В матче 10-го тура Серии А «Интер» на своем поле обыграл «Рому» (1:0).

Победу хозяевам поля принес гол форвард Маркуса Тюрама на 81-й минуте.

«Интер» набрал 25 очков и вернул себе лидерство в чемпионате Италии. «Рома» имеет 14 очков (8-я позиция).

Серия А. 10-й тур, 29 октября

Интер – Рома – 1:0

Гол: Тюрам, 81.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Тюрам, 81 мин.