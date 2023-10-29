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Италия
29 октября 2023, 21:35 | Обновлено 29 октября 2023, 21:47
123
0

Гол Тюрама. Интер обыграл Рому и вернул себе лидерство в Серии A

«Интер» набрал 25 очков и занимает первое место в чемпионате Италии

29 октября 2023, 21:35 | Обновлено 29 октября 2023, 21:47
123
0
Гол Тюрама. Интер обыграл Рому и вернул себе лидерство в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес

В матче 10-го тура серии А «Интер» на своем поле обыграл «Рому» (1:0).

Победу хозяевам поля принес гол форвард Маркуса Тюрама на 81-й минуте.

«Интер» набрал 25 очков и вернул себе лидерство в чемпионате Италии. «Рома» имеет 14 очков (8-я позиция).

Серия А. 10-й тур, 29 октября

Интер – Рома – 1:0

Гол: Тюрам, 81.

Турнирная таблица

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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