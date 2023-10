Забарный vs Компани, Арсенал с Зинченко и хет-триком Нкетиа разбил Шеффилд

28 октября состоялись матчи 10-го тура АПЛ.

Лондонский «Арсенал» на своем поле уверенно обыграл «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 5:0.

Хет-триком в этом поединке отметился Эдди Нкетиа. На 88-й с пенальти отличился Фабиу Виейра, а на 90+6 жирную точку поставил Такехиро Томиясу.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч. Результативными действиями отличиться не сумел.

В параллельном поединке «Борнмут» принимал «Бернли». «Вишни» обыграли подопечных легендарного Венсана Компани со счетом 2:1. За хозяев забили Антуан Семеньо и Филип Биллинг, а за гостей – Чарли Тэйлор.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле все 90 минут.

АПЛ. 10-й тур. 28 октября

Арсенал – Шеффилд Юнайтед – 5:0

Голы: Нкетиа, 28, 51, 55, Виейра, 88 (пен.), Томиясу, 90+6

Борнмут – Бернли – 2:1

Голы: Семеньо, 22, Биллинг, 76 – Тэйлор, 11

