Борнмут – Бернли – 2:1. Первая победа команды Забарного. Видеообзор матча
Украинец провел полный матч
Когда «Борнмут» уже в начале матча пропустил от игрока «Бернли» Тейлора, то стало казаться, что Илья Забарный и Ко снова не найдут свою первую в сезоне победу в АПЛ. Однако хозяевам удался камбэк. Голы Семенио и Биллингу принесли «Борнмуту» три очка, благодаря которым «вишенки» поднялись из зоны вылета на 17-е место.
Илья Забарный прове в составе «Борнмута» полный матч и получил высокую оценку 7,1 от портала Whoscored.
АПЛ
10-й тур
«Борнмут» – «Бернли» – 2:1
Голы: Тейлор, 11 (0:1), Семенио, 22 (1:1), Биллинг, 76 (2:1).
Видеообзор матча
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