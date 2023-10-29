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  4. Борнмут – Бернли – 2:1. Первая победа команды Забарного. Видеообзор матча
Англия
29 октября 2023, 05:14 | Обновлено 29 октября 2023, 05:19
21
0

Борнмут – Бернли – 2:1. Первая победа команды Забарного. Видеообзор матча

Украинец провел полный матч

29 октября 2023, 05:14 | Обновлено 29 октября 2023, 05:19
21
0
Борнмут – Бернли – 2:1. Первая победа команды Забарного. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Когда «Борнмут» уже в начале матча пропустил от игрока «Бернли» Тейлора, то стало казаться, что Илья Забарный и Ко снова не найдут свою первую в сезоне победу в АПЛ. Однако хозяевам удался камбэк. Голы Семенио и Биллингу принесли «Борнмуту» три очка, благодаря которым «вишенки» поднялись из зоны вылета на 17-е место.

Илья Забарный прове в составе «Борнмута» полный матч и получил высокую оценку 7,1 от портала Whoscored.

АПЛ

10-й тур

«Борнмут» – «Бернли» – 2:1

Голы: Тейлор, 11 (0:1), Семенио, 22 (1:1), Биллинг, 76 (2:1).

Видеообзор матча

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Борнмут Бернли видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный
Источник Sport.ua
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