Месси наблюдал с трибун. Интер Майами без Кривцова вырвал ничью с Шарлоттом

В ночь на 19 октября состоялся матч очередного тура МЛС между клубами «Интер Майами» и «Шарлотт». Игра завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче открыл Энцо Копетти на 45-й минуте, выведя гостей вперед. Но уже спустя 6 минут хозяева забили ответный мяч в раздевалку.

На 52-й Кервин Варгас оформил 2-й гол для «Шарлотта». Все шло к тому, что «цапли» проиграют в этом поединке, однако на 82-й Робби Робинсон вырвал ничью для «Интера Майами».

Отметим, что звездный аргентинский форвард команды из Майами Лионель Месси и украинский защитник Сергей Кривцов не принимали участия в этой встрече. Лео присутствовал на трибуне.

После 33 сыгранных матче «Интер Майами» располагается на 14-й позиции с 34 очками, а «Шарлотт» – на 12-й с 40 пунктами.

МЛС

Интер Майами – Шарлотт – 2:2

Голы: Стефанелли, 45+6, Робинсон, 82 – Копетти, 45, Варгас, 52

ФОТО. Месси наблюдал с трибун

