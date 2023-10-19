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  4. Интер Майами – Шарлотт – 2:2. Без Месси и Кривцова. Видеообзор матча
Major League Soccer
19 октября 2023, 11:07 |
103
0

Интер Майами – Шарлотт – 2:2. Без Месси и Кривцова. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча МЛС

19 октября 2023, 11:07 |
103
0
Интер Майами – Шарлотт – 2:2. Без Месси и Кривцова. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 19 октября состоялся матч очередного тура МЛС между клубами «Интер Майами» и «Шарлотт». Игра завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче открыл Энцо Копетти на 45-й минуте, выведя гостей вперед. Но уже спустя 6 минут хозяева забили ответный мяч в раздевалку.

На 52-й Кервин Варгас оформил 2-й гол для «Шарлотта». Все шло к тому, что «цапли» проиграют в этом поединке, однако на 82-й Робби Робинсон вырвал ничью для «Интера Майами».

Лионель Месси и Сергей Кривцов не принимали участия в этой встрече.

МЛС

Интер Майами – Шарлотт – 2:2

Голы: Стефанелли, 45+6, Робинсон, 82 – Копетти, 45, Варгас, 52

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Источник Sport.ua
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