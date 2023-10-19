Интер Майами – Шарлотт – 2:2. Без Месси и Кривцова. Видеообзор матча
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В ночь на 19 октября состоялся матч очередного тура МЛС между клубами «Интер Майами» и «Шарлотт». Игра завершилась со счетом 2:2.
Счет в матче открыл Энцо Копетти на 45-й минуте, выведя гостей вперед. Но уже спустя 6 минут хозяева забили ответный мяч в раздевалку.
На 52-й Кервин Варгас оформил 2-й гол для «Шарлотта». Все шло к тому, что «цапли» проиграют в этом поединке, однако на 82-й Робби Робинсон вырвал ничью для «Интера Майами».
Лионель Месси и Сергей Кривцов не принимали участия в этой встрече.
МЛС
Интер Майами – Шарлотт – 2:2
Голы: Стефанелли, 45+6, Робинсон, 82 – Копетти, 45, Варгас, 52
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