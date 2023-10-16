Как Цуренко и Калинина в Китае играли, титул Хуркача, успехи Колб и StarЮли

Завершилась очередная теннисная неделя в октябре, которая оказалась довольно насыщенной у женщин. Девушки разыграли трофеи в Сеуле, Гонконге и Чжэнчжоу, а мужчины боролись за титул на предпоследнем Мастерсе в 2023 году, который прошел в Китае (с 30 октября по 5 пройдет тысячник в Париже). Украинские теннисистки и теннисисты смогли порадовать своих фанатов, однако пока что не на уровне WTA-Тура, а только на ITF...

WTA 500 Чжэнчжоу

Центральный турнир недели, где играли также и 3 украинки в одиночном разряде: Катерина Володько, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Катерина и Леся стартовали с квалификации. Цуренко достаточно уверенно прошла Утидзиму и Эйкери, а Володько неожиданно обыграла и Рутлифф, и Ю Сяоди.

К сожалению, уже в 1/16 финала Володько встретилась с будущей победительницей соревнований Чжэн Циньвень, которая в конце сентября стала чемпионкой Азиатских игр 2022, и проиграла ей, но дав бой, взяв 7 геймов.

Цуренко в 1-м раунде разбила 66-ю ракетку из россии Диану Шнайдер, а в 1/8 финала выгрызла победу на двух тай-брейках у Донны Векич. Леся однозначно может занести этот 500-тысячник себе в актив, однако без последствий после марафона с хорваткой не обошлось. В четвертьфинале 33-летней украинке пришлось сняться из-за травмы в матче против Барборы Крейчиковой. В 1-м сете Леся вызывала физио на корт и жаловалась на проблемы со спиной.

Barbora Krejcikova advances to the semifinals after Lesia Tsurenko retires due to injury.



Final score: 6-3.#ZhengzhouOpen pic.twitter.com/TUBgEJNHkh — wta (@WTA) October 13, 2023

У Леси 45 снятий с или до матча за карьеру. Много, проблемы со спиной из-за роста, а к этому еще добавить травмы коленей и тому подобное. Тем не менее, Леся показывает хороший уровень тенниса и как будто открывает вторую молодость.

Еще одной представительницей Украины в Чжэнчжоу была Ангелина Калинина. Украинка стартовала с 1/16 финала, уверенно обыграв Эллен Перес, а затем и экс-вторую ракетку мира Веру Звонареву, но вот против обидчицы Володько Чжэн Циньвень показать хорошую игру не получилось.

Ангелину размазали на корте. Да, китаянка играла при своих болельщиках, да, она выше в рейтинге (хотя всего на 4 позиции на тот момент была), да, другая школа тенниса, причем азиатская, но переиграна Ангелина была просто в мощи и качестве.

Тем не менее, Калинина впервые за 4 месяца сыграла на четвертьфинальной стадии.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Но еще больше Ангелина порадовала украинских фанатов тем, что впервые сыграет за сборную Украины на Кубке Билли Джин Кинг в поединке против нидерландок. Своеобразная замена Костюк. Упустим тот факт, что Калинина просто очень хочет принять участие на Олимпиаде-2024, а для этого нужно сыграть минимум 2 матча за национальную команду...

Победительницей турнира WTA 500 в Чжэнчжоу стала Чжэн Циньвень. О перспективах китаянки говорят уже давно, а теперь амбиции подкрепились еще и вторым титулом.



WTA. Чжэн Циньвень

Для Чжэн это был третий финал турнира WTA. С понедельника Циньвень дебютирует в топ-20 мирового рейтинга.

Чжэн в Китае успела стать настолько популярной, что ее пригласили сняться в рекламе McDonald's. Секрет успеха? Вышло забавно, спортивное питание, кстати...

Qinwen Zheng featured in the latest campaign for McDonald’s China ❤️💛 pic.twitter.com/Mb77eJRcFu — IMG Tennis (@IMGTennis) October 10, 2023

В парном разряде Украину представили сестры Киченок, но, к сожалению, играли они не в одном тандеме.

Надежда вместе с Моникой Никулеску уже в 1-м раунде проиграла бразильскому дуэту Ингрид Мартинс / Луиза Стефани.

Людмила выступила лучше, но не так, как хотелось бы... Киченок и экс-первая ракетка мира в паре Тимеа Бабош на старте в трех сетах закрыли Меличар / Перес, а в 1/4 финала проиграли россиянкам Самсоновой и Кудерметовой, не реализовав матчбол на финальном тай-брейке.

WTA 250 Сеул / WTA 250 Гонконг

В Сеуле украинок не было. Точнее, теннисисток с украинским паспортом. Алена Остапенко, отец которой Евгений Остапенко является экс-украинским футболистом, выступающая сейчас под флагом Латвии, сенсационно проиграла 569-й ракетке мира Да Ен Бак, не реализовав матчбол.

Алена была второй сеяной и одной из немногих, кто бы мог навязать борьбу Джессике Пегуле. В итоге американка со статусом первой сеяной спокойно прошлась по сетке, отдав 1 сет только своей соотечественнице Клэр Лю, и взяла четвертый титул в карьере и второй в этом году.





Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

В Гонконге выступила Даяна Ястремская. Провально. Стабильность – признак мастерства. Формально Даяна защищала титул в Гонконге, поскольку в последний раз турнир проводился в 2018 году, когда украинка выиграла трофей, но очков с нее списать при неудачной защите не могли.

Уже в 1-м раунде Ястремская в двух сетах уступила 16-летней Мирре Андреевой, от которой руки не поднимают на стол на болотах, хотя ничего особенного в ней нет. Точнее, в ее игре. Лейла Фернандес, к примеру, которая в последствии выиграла титул, проиграв Андреевой первый сет, просто задавила ее качеством, закрыв 6:1, 6:3 в двух последующих.

Канадка была аутформенной на протяжении всего года, только начиная с Гвадалахары начала показывать хорошие результаты. Для Фернандес этот трофей стал первым в сезоне и третьим в карьере. Напомним, что в 2021 году Фернандес играла в финале US Open, после чего пошел небольшой спад. Хотя что можно вообще говорить о ней, если тот американский мейджор взяла Эмма Радукану...



Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

АТР 1000 Шанхай

Долгожданный Мастерс в Шанхае, где еще несколько лет назад феерили Федерер, Джокович и Маррей, не порадовал большим количеством топов на финальных стадиях. Новак пропустил турнир и казалось, что Карлоса Алькараса может остановить только Янник Синнер, но тут появился Григор Димитров в 1/8 финала.

К слову, Синнер также вылетел на этой стадии от Бена Шелтона. Ни Шелтон, ни Димитров в итоге не прошли в полуфиналы.

Трофей разыграли Хуберт Хуркач и Андрей Рублев. Поляк ушел с матчбола на тай-брейке третьего сета, после чего на 18-м поинте закрыл россиянина, который в злости разбил ракетку. «Падение рубля», собственно говоря...

Для Хуркача это был третий финал Мастерсов и вторая победа. В 2021-м он стал победителем в Майами.



Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

Финал Молчанова, Урсу и Берген

Все шансы имел Денис Молчанов завоевать трофей на челленджере в Братиславе. 36-летний украинец вместе с Андреем Голубевым сыграл в финале парного разряда на турнире в Словакии, где проиграл тандему Шрирамбалай Нараянасвами (Индия) / Андре Бегеманн (Германия) в трех сетах.

Для Молчанова это был 66-й финальный поединок в профессиональной карьере, в котором он боролся за 38-й трофей.



Instagram. Андрей Голубев и Денис Молчанов

Неплохо на этой неделе выступил и Вадим Урсу. Украинец сыграл в финале 15-тысячника в Шарм-эль-Шейхе, где уступил Филиппу Хенингу в двух партиях.

26-летний Урсу в четвертый раз сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде и сражался за свой второй титул. Украинец впервые с 2018 года дошел до финала профессионального турнира. Вадим Урсу не выступал в про-туре с конца 2020 года и вернулся только в августе этого сезона.

Также «серебряную медаль» (если так можно назвать) взяла Мария Берген. 22-летняя украинка не сумела завоевать трофей в паре на 15-тысячника в Монастире вместе с Ксенией Бандуровской.

Берген в седьмой раз сыграла в парном финале на турнире ITF и боролась за первый титул.

Трофей Белинского

Украинский теннисист Вячеслав Белинский выиграл парный трофей на грунтовом турнире серии ITF W25 в Телави (Грузия).

В финале украинец и его напарник Илья Сницарь (Молдова) обыграли румынский тандем Владей Андрей Думитру / Николас Давид Ионел в двух сетах. 19-летний Белинский выиграл 4-й парный титул в карьере. Все 4 трофея он завоевал в 2023 году.

Как выступили Сачко и Молчанов в Братиславе

Первая ракетка Украині Виталий Сачко в 1-м раунде челленджера в Братиславе сыграл со 2-м сеяным Домиником Тимом.

Украинец проиграл чемпиону US Open 2020 и экс-второму номеру рейтинга АТР в двух сетах, снова навязав борьбу (6:7, 3:6). В 2020 году Сачко уже встречался с Тимом на старте 500-тысячника в Вене. Тогда Виталий также уступил в двух партиях (4:6, 5:7).

Илья Марченко обрел вторую молодость. В 36 лет Марчелло слегка похудел и прекрасно выступил в Братиславе. Илья стартовал с квалификации, где обыграл Евгения Карловского и некогда польского проспекта Каспера Жука.

На старте основы Марченко не сбавил обороты и закрыл Дениса Новака, а в 1/8 финала вырвал победу у Норберта Гомбоша. Если взять и поставить условного Алексея Крутых по такой сетке, то вряд ли бы наш второй номер так выступил. Илья мог бы выйти и в полуфинал, но в четвертьфинальной игре с Йорисом Де Лооре не воспользовался шансом, когда вел 4:3 в третьем сете с брейком и в итоге уступил на тай-брейке.

Трофей Колб

Сестры Надежда и Марина Колб продолжают радовать украинских фанатов.

Украинские теннисистки выиграли трофей на грунтовом турнире серии ITF W25 в Севилье (Испания), в финале разгромив первых сеяных за 48 минут.

Для Надежды и Марины Колб это был пятый финал в нынешнем сезоне. В конце июня они стали чемпионками турнира ITF W15 в польском Гданьске, 9 сентября дошли до финала в чешском Фридек-Мистеке (ITF W25) на грунте, 15 сентября сыграли в матче за трофей в Ле-Небуре, а 30 сентября боролись за титул в Сантарене.

Надеемся, что в ближайшее время увидим Колб на турнирах категории WTA 125 или выше, ведь рейтинг позволяет! Уже сейчас они занимают 293-ю строчку рейтинга WTA в парном разряде.

Титулы Стародубцевой

Star, никак иначе! Юлия выиграла 4-й титул в карьере, а точнее 4-й титул в сезоне, ведь именно в 2023 году она начала впервые играть в про-туре.

На этой неделе 23-летняя украинка выиграла 60-тысячник в Ранчо-Санта-Фе как в одиночном разряде, так и в парном. Парных титулов у нее, кстати, теперь 3.

В рейтинге WTA Юлия уже 175-я – это ее новый личный рекорд.

День рождения Свитолиной-младшей

15 октября будущему украинского тенниса исполнилось 1 год! Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис отпраздновали день рождения их дочери Скай, которой исполнился 1 год.

Ровно год назад Свитолина родила ребенка, а все что было после ее возвращения в теннис – уже история.

«Поздравляю самую сладкую девочку с первым днем рождения. Пусть твой день будет наполнен смехом, радостью и большим количеством тортов. Ты приносишь столько счастья в нашу жизнь, и мы благодарны за каждый миг с тобой. Желаю долгих лет жизни, полной любви, счастья и бесконечных приключений. Мы любим тебя больше, чем можно выразить словами. С днём рождения, наш драгоценный ангел», – написала Элина в Instagram.

«Скай, сегодня, когда мы празднуем твой первый день рождения, мое сердце наполняется эмоциями. Каждый миг, проведенный рядом с тобой, напоминает мне о том, как мне повезло, что ты у меня есть. Твоя улыбка, твой смех и даже твои слезы внесли неповторимый цвет в мою повседневную жизнь. Ты действительно озарила и изменила мой мир. Для тебя, моя маленькая драгоценность, я желаю всего мыслимого счастья и всех чудес, которые может преподносить жизнь. С первым днем рождения, моя маленькая принцесса», – написал Гаэль.