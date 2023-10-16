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WTA
16 октября 2023, 04:30 | Обновлено 16 октября 2023, 05:55
154
0

Как Цуренко и Калинина в Китае играли, титул Хуркача, успехи Колб и StarЮли

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

16 октября 2023, 04:30 | Обновлено 16 октября 2023, 05:55
154
0
Как Цуренко и Калинина в Китае играли, титул Хуркача, успехи Колб и StarЮли
Instagram. Фото с награждения Марины и Надежды Колб

Завершилась очередная теннисная неделя в октябре, которая оказалась довольно насыщенной у женщин. Девушки разыграли трофеи в Сеуле, Гонконге и Чжэнчжоу, а мужчины боролись за титул на предпоследнем Мастерсе в 2023 году, который прошел в Китае (с 30 октября по 5 пройдет тысячник в Париже). Украинские теннисистки и теннисисты смогли порадовать своих фанатов, однако пока что не на уровне WTA-Тура, а только на ITF...

WTA 500 Чжэнчжоу

Центральный турнир недели, где играли также и 3 украинки в одиночном разряде: Катерина Володько, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Катерина и Леся стартовали с квалификации. Цуренко достаточно уверенно прошла Утидзиму и Эйкери, а Володько неожиданно обыграла и Рутлифф, и Ю Сяоди.

К сожалению, уже в 1/16 финала Володько встретилась с будущей победительницей соревнований Чжэн Циньвень, которая в конце сентября стала чемпионкой Азиатских игр 2022, и проиграла ей, но дав бой, взяв 7 геймов.

Цуренко в 1-м раунде разбила 66-ю ракетку из россии Диану Шнайдер, а в 1/8 финала выгрызла победу на двух тай-брейках у Донны Векич. Леся однозначно может занести этот 500-тысячник себе в актив, однако без последствий после марафона с хорваткой не обошлось. В четвертьфинале 33-летней украинке пришлось сняться из-за травмы в матче против Барборы Крейчиковой. В 1-м сете Леся вызывала физио на корт и жаловалась на проблемы со спиной.

У Леси 45 снятий с или до матча за карьеру. Много, проблемы со спиной из-за роста, а к этому еще добавить травмы коленей и тому подобное. Тем не менее, Леся показывает хороший уровень тенниса и как будто открывает вторую молодость.

Еще одной представительницей Украины в Чжэнчжоу была Ангелина Калинина. Украинка стартовала с 1/16 финала, уверенно обыграв Эллен Перес, а затем и экс-вторую ракетку мира Веру Звонареву, но вот против обидчицы Володько Чжэн Циньвень показать хорошую игру не получилось.

Ангелину размазали на корте. Да, китаянка играла при своих болельщиках, да, она выше в рейтинге (хотя всего на 4 позиции на тот момент была), да, другая школа тенниса, причем азиатская, но переиграна Ангелина была просто в мощи и качестве.

Тем не менее, Калинина впервые за 4 месяца сыграла на четвертьфинальной стадии.


Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Но еще больше Ангелина порадовала украинских фанатов тем, что впервые сыграет за сборную Украины на Кубке Билли Джин Кинг в поединке против нидерландок. Своеобразная замена Костюк. Упустим тот факт, что Калинина просто очень хочет принять участие на Олимпиаде-2024, а для этого нужно сыграть минимум 2 матча за национальную команду...

Победительницей турнира WTA 500 в Чжэнчжоу стала Чжэн Циньвень. О перспективах китаянки говорят уже давно, а теперь амбиции подкрепились еще и вторым титулом.


WTA. Чжэн Циньвень

Для Чжэн это был третий финал турнира WTA. С понедельника Циньвень дебютирует в топ-20 мирового рейтинга.

Чжэн в Китае успела стать настолько популярной, что ее пригласили сняться в рекламе McDonald's. Секрет успеха? Вышло забавно, спортивное питание, кстати...

В парном разряде Украину представили сестры Киченок, но, к сожалению, играли они не в одном тандеме.

Надежда вместе с Моникой Никулеску уже в 1-м раунде проиграла бразильскому дуэту Ингрид Мартинс / Луиза Стефани.

Людмила выступила лучше, но не так, как хотелось бы... Киченок и экс-первая ракетка мира в паре Тимеа Бабош на старте в трех сетах закрыли Меличар / Перес, а в 1/4 финала проиграли россиянкам Самсоновой и Кудерметовой, не реализовав матчбол на финальном тай-брейке.

WTA 250 Сеул / WTA 250 Гонконг

В Сеуле украинок не было. Точнее, теннисисток с украинским паспортом. Алена Остапенко, отец которой Евгений Остапенко является экс-украинским футболистом, выступающая сейчас под флагом Латвии, сенсационно проиграла 569-й ракетке мира Да Ен Бак, не реализовав матчбол.

Алена была второй сеяной и одной из немногих, кто бы мог навязать борьбу Джессике Пегуле. В итоге американка со статусом первой сеяной спокойно прошлась по сетке, отдав 1 сет только своей соотечественнице Клэр Лю, и взяла четвертый титул в карьере и второй в этом году.


Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

В Гонконге выступила Даяна Ястремская. Провально. Стабильность – признак мастерства. Формально Даяна защищала титул в Гонконге, поскольку в последний раз турнир проводился в 2018 году, когда украинка выиграла трофей, но очков с нее списать при неудачной защите не могли.

Уже в 1-м раунде Ястремская в двух сетах уступила 16-летней Мирре Андреевой, от которой руки не поднимают на стол на болотах, хотя ничего особенного в ней нет. Точнее, в ее игре. Лейла Фернандес, к примеру, которая в последствии выиграла титул, проиграв Андреевой первый сет, просто задавила ее качеством, закрыв 6:1, 6:3 в двух последующих.

Канадка была аутформенной на протяжении всего года, только начиная с Гвадалахары начала показывать хорошие результаты. Для Фернандес этот трофей стал первым в сезоне и третьим в карьере. Напомним, что в 2021 году Фернандес играла в финале US Open, после чего пошел небольшой спад. Хотя что можно вообще говорить о ней, если тот американский мейджор взяла Эмма Радукану...


Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

АТР 1000 Шанхай

Долгожданный Мастерс в Шанхае, где еще несколько лет назад феерили Федерер, Джокович и Маррей, не порадовал большим количеством топов на финальных стадиях. Новак пропустил турнир и казалось, что Карлоса Алькараса может остановить только Янник Синнер, но тут появился Григор Димитров в 1/8 финала.

К слову, Синнер также вылетел на этой стадии от Бена Шелтона. Ни Шелтон, ни Димитров в итоге не прошли в полуфиналы.

Трофей разыграли Хуберт Хуркач и Андрей Рублев. Поляк ушел с матчбола на тай-брейке третьего сета, после чего на 18-м поинте закрыл россиянина, который в злости разбил ракетку. «Падение рубля», собственно говоря...

Для Хуркача это был третий финал Мастерсов и вторая победа. В 2021-м он стал победителем в Майами.


Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

Финал Молчанова, Урсу и Берген

Все шансы имел Денис Молчанов завоевать трофей на челленджере в Братиславе. 36-летний украинец вместе с Андреем Голубевым сыграл в финале парного разряда на турнире в Словакии, где проиграл тандему Шрирамбалай Нараянасвами (Индия) / Андре Бегеманн (Германия) в трех сетах.

Для Молчанова это был 66-й финальный поединок в профессиональной карьере, в котором он боролся за 38-й трофей.


Instagram. Андрей Голубев и Денис Молчанов

Неплохо на этой неделе выступил и Вадим Урсу. Украинец сыграл в финале 15-тысячника в Шарм-эль-Шейхе, где уступил Филиппу Хенингу в двух партиях.

26-летний Урсу в четвертый раз сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде и сражался за свой второй титул. Украинец впервые с 2018 года дошел до финала профессионального турнира. Вадим Урсу не выступал в про-туре с конца 2020 года и вернулся только в августе этого сезона.

Также «серебряную медаль» (если так можно назвать) взяла Мария Берген. 22-летняя украинка не сумела завоевать трофей в паре на 15-тысячника в Монастире вместе с Ксенией Бандуровской.

Берген в седьмой раз сыграла в парном финале на турнире ITF и боролась за первый титул.

Трофей Белинского

Украинский теннисист Вячеслав Белинский выиграл парный трофей на грунтовом турнире серии ITF W25 в Телави (Грузия).

В финале украинец и его напарник Илья Сницарь (Молдова) обыграли румынский тандем Владей Андрей Думитру / Николас Давид Ионел в двух сетах. 19-летний Белинский выиграл 4-й парный титул в карьере. Все 4 трофея он завоевал в 2023 году.

Как выступили Сачко и Молчанов в Братиславе

Первая ракетка Украині Виталий Сачко в 1-м раунде челленджера в Братиславе сыграл со 2-м сеяным Домиником Тимом.

Украинец проиграл чемпиону US Open 2020 и экс-второму номеру рейтинга АТР в двух сетах, снова навязав борьбу (6:7, 3:6). В 2020 году Сачко уже встречался с Тимом на старте 500-тысячника в Вене. Тогда Виталий также уступил в двух партиях (4:6, 5:7).

Илья Марченко обрел вторую молодость. В 36 лет Марчелло слегка похудел и прекрасно выступил в Братиславе. Илья стартовал с квалификации, где обыграл Евгения Карловского и некогда польского проспекта Каспера Жука.

На старте основы Марченко не сбавил обороты и закрыл Дениса Новака, а в 1/8 финала вырвал победу у Норберта Гомбоша. Если взять и поставить условного Алексея Крутых по такой сетке, то вряд ли бы наш второй номер так выступил. Илья мог бы выйти и в полуфинал, но в четвертьфинальной игре с Йорисом Де Лооре не воспользовался шансом, когда вел 4:3 в третьем сете с брейком и в итоге уступил на тай-брейке.

Трофей Колб

Сестры Надежда и Марина Колб продолжают радовать украинских фанатов.

Украинские теннисистки выиграли трофей на грунтовом турнире серии ITF W25 в Севилье (Испания), в финале разгромив первых сеяных за 48 минут.

Для Надежды и Марины Колб это был пятый финал в нынешнем сезоне. В конце июня они стали чемпионками турнира ITF W15 в польском Гданьске, 9 сентября дошли до финала в чешском Фридек-Мистеке (ITF W25) на грунте, 15 сентября сыграли в матче за трофей в Ле-Небуре, а 30 сентября боролись за титул в Сантарене.

Надеемся, что в ближайшее время увидим Колб на турнирах категории WTA 125 или выше, ведь рейтинг позволяет! Уже сейчас они занимают 293-ю строчку рейтинга WTA в парном разряде.

Титулы Стародубцевой

Star, никак иначе! Юлия выиграла 4-й титул в карьере, а точнее 4-й титул в сезоне, ведь именно в 2023 году она начала впервые играть в про-туре.

На этой неделе 23-летняя украинка выиграла 60-тысячник в Ранчо-Санта-Фе как в одиночном разряде, так и в парном. Парных титулов у нее, кстати, теперь 3.

В рейтинге WTA Юлия уже 175-я – это ее новый личный рекорд.

День рождения Свитолиной-младшей

15 октября будущему украинского тенниса исполнилось 1 год! Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис отпраздновали день рождения их дочери Скай, которой исполнился 1 год.

Ровно год назад Свитолина родила ребенка, а все что было после ее возвращения в теннис – уже история.

«Поздравляю самую сладкую девочку с первым днем рождения. Пусть твой день будет наполнен смехом, радостью и большим количеством тортов. Ты приносишь столько счастья в нашу жизнь, и мы благодарны за каждый миг с тобой. Желаю долгих лет жизни, полной любви, счастья и бесконечных приключений. Мы любим тебя больше, чем можно выразить словами. С днём рождения, наш драгоценный ангел», – написала Элина в Instagram.

«Скай, сегодня, когда мы празднуем твой первый день рождения, мое сердце наполняется эмоциями. Каждый миг, проведенный рядом с тобой, напоминает мне о том, как мне повезло, что ты у меня есть. Твоя улыбка, твой смех и даже твои слезы внесли неповторимый цвет в мою повседневную жизнь. Ты действительно озарила и изменила мой мир. Для тебя, моя маленькая драгоценность, я желаю всего мыслимого счастья и всех чудес, которые может преподносить жизнь. С первым днем рождения, моя маленькая принцесса», – написал Гаэль.

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итоги недели в теннисе эксклюзив статьи Ангелина Калинина Леся Цуренко Катерина Володько (Бондаренко) Барбора Крейчикова Чжэн Циньвень WTA Чжэнчжоу WTA Сеул Джессика Пегула Алена Остапенко WTA Гонконг Даяна Ястремская Мирра Андреева Лейла Фернандес ATP Шанхай Хуберт Хуркач Андрей Рублев ATP Братислава Виталий Сачко Денис Молчанов Андрей Голубев Вадим Урсу Мария Берген Вячеслав Белинский Марина Колб Надежда Колб Юлия Стародубцева Элина Свитолина Гаэль Монфис Скай Монфис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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