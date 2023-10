Как Цуренко и Калинина в Китае играли, титул Хуркача, успехи Колб и StarЮли

Завершилась очередная теннисная неделя в октябре, которая оказалась довольно насыщенной у женщин. Девушки разыграли трофеи в Сеуле, Гонконге и Чжэнчжоу, а мужчины боролись за титул на предпоследнем Мастерсе в 2023 году, который прошел в Китае (с 30 октября по 5 пройдет тысячник в Париже). Украинские теннисистки и теннисисты смогли порадовать своих фанатов, однако пока что не на уровне WTA-Тура, а только на ITF...

WTA 500 Чжэнчжоу

Центральный турнир недели, где играли также и 3 украинки в одиночном разряде: Катерина Володько, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Катерина и Леся стартовали с квалификации. Цуренко достаточно уверенно прошла Утидзиму и Эйкери, а Володько неожиданно обыграла и Рутлифф, и Ю Сяоди.

К сожалению, уже в 1/16 финала Володько встретилась с будущей победительницей соревнований Чжэн Циньвень, которая в конце сентября стала чемпионкой Азиатских игр 2022, и проиграла ей, но дав бой, взяв 7 геймов.

Цуренко в 1-м раунде разбила 66-ю ракетку из россии Диану Шнайдер, а в 1/8 финала выгрызла победу на двух тай-брейках у Донны Векич. Леся однозначно может занести этот 500-тысячник себе в актив, однако без последствий после марафона с хорваткой не обошлось. В четвертьфинале 33-летней украинке пришлось сняться из-за травмы в матче против Барборы Крейчиковой. В 1-м сете Леся вызывала физио на корт и жаловалась на проблемы со спиной.

Barbora Krejcikova advances to the semifinals after Lesia Tsurenko retires due to injury.



