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  4. ВИДЕО. Капитан МЮ забил лучший гол сентября в АПЛ
Англия
13 октября 2023, 15:48 |
627
0

ВИДЕО. Капитан МЮ забил лучший гол сентября в АПЛ

Бруно Фернандеш точно ударил в дальний нижний угол

13 октября 2023, 15:48 |
627
0
ВИДЕО. Капитан МЮ забил лучший гол сентября в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Победный гол капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в ворота «Бернли» (1:0) в матче 6-го тура АПЛ признан лучший голом сентября в лиге.

29-летний португалец после длинной передачи ветерана Джонни Эванса с лету в одно касание ударил по воротам, попав в дальний нижний угол.

В целом этот сезон точно нельзя назвать лучшим для Бруну Фернандеша, как и для всего «Манчестер Юнайтед». В активе португальца всего 2 забитых мяча (1 с пенальти) и 1 голевая передача в 8 матчах чемпионата Англии, а его команда занимает лишь 10-е место в турнирной таблице.

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Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу лучший гол видео голов и обзор Джонни Эванс
Источник Twitter
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