ВИДЕО. Капитан МЮ забил лучший гол сентября в АПЛ

Победный гол капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в ворота «Бернли» (1:0) в матче 6-го тура АПЛ признан лучший голом сентября в лиге.

29-летний португалец после длинной передачи ветерана Джонни Эванса с лету в одно касание ударил по воротам, попав в дальний нижний угол.

В целом этот сезон точно нельзя назвать лучшим для Бруну Фернандеша, как и для всего «Манчестер Юнайтед». В активе португальца всего 2 забитых мяча (1 с пенальти) и 1 голевая передача в 8 матчах чемпионата Англии, а его команда занимает лишь 10-е место в турнирной таблице.

One to watch over and over again 🔁 pic.twitter.com/N7MbNbr8yd