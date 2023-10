Матс Хуммельс – рекордсмен Боруссии по выигранным матчам в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» в домашнем матче 7-го тура чемпионата Германии по футболу обыграла берлинский «Унион» со счетом 4:2.

С первых минут на поле появился центральный защитник хозяев Матс Хуммельс, отпраздновавший свою 207-ю победу в составе «шмелей», что является рекордом в истории клуба. Хуммельс побил рекорд Михаэля Цорка, у которого 206 побед в чемпионате в составе «Боруссии».

Хуммельс проводит свой 13 сезон в составе дортмундского клуба. В этом розыгрыше Бундеслиги защитник провел шесть матчей и забил два гола.

207 - Mats Hummels celebrated his 207th win in his 348th Bundesliga game for Borussia Dortmund, surpassing Michael Zorc for the most wins in Dortmund's Bundesliga history (206). Icon. pic.twitter.com/b9HfLednTR