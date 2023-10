ОФИЦИАЛЬНО. Джаррод Боуэн продлил контракт с Вест Хэмом

Английский вингер лондонского «Вест Хэма» Джаррод Боуэн продлил свой контракт с «молотобойцами», сообщает официальный сайт клуба.

Прошлое соглашение действовало до лета 2025 года. К нему решили добавить еще 5 лет, то есть теперь Джаррод Боуэн может оставаться игроком «Вест Хэма» до 2030 года.

26-летний игрок уже прокомментировал подписание нового контракта:

Джаррод Боуэн перешел в «Вест Хэм» зимой 2020 года. Тогда лондонский клуб заплатил за него «Халл Сити» 21.3 миллиона евро, хотя тогда у игрока было лишь 7 матчей в АПЛ. Но Джаррод оправдал свой трансфер: в 167 матчах за «Вест Хэм» он забил 45 голов и отдал 33 ассиста.

The Hereford Hammer is here to stay. ⚒️❤️#Bowen2030 pic.twitter.com/jv22MbSrqU