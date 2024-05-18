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Молодежные турниры
18 мая 2024, 17:12 |
370
2

Динамо U-19 и Шахтер U-19 одержали победы. Какова ситуация в таблице?

За тур до завершения чемпионата киевляне опережают «горняков» на 2 очка

18 мая 2024, 17:12 |
370
2
Динамо U-19 и Шахтер U-19 одержали победы. Какова ситуация в таблице?
ФК Шахтер

Сегодня, 18 мая, состоялся 29-й тур чемпионата Украины среди юношеских команд U-19.

«Динамо» U-19 на домашнем поле разгромило ровесников из «Кривбасса». Дубль в составе киевлян оформил Матвей Пономаренко, который с 24 голами является лидером бомбардирской гонки чемпионата.

«Шахтер» U-19 на выезде обыграл «Днепр-1» U-19. Голы за «горняков» забивали Иван Лосенко и Егор Князев.

За тур до завершения чемпионата «Динамо» U-19 занимает первое место в турнирной таблице с 70 очками, а «Шахтер» U-19 имеет в активе 68 очков. В последнем туре киевляне сыграют против ровесников из «Руха», а «горняки» против «Полесья». Для того чтобы стать чемпионом «сине-белым» достаточно будет набрать одно очко.

Чемпионат Украины U-19, 29-й тур

Динамо U-19 – Кривбасс U-19 – 6:1
Голы: Пономаренко, 5, 12, Маткевич, 16, Кремчанин, 42, 65, Калин, 81 – Мулик, 44.

Днепр-1 U-19 – Шахтер U-19 – 0:2
Голы: Лосенко, 13 Князев, 45+6.

Турнирная таблица

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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FunnyCat_____
копанка точно судейку зарядит на матч ДК
надо как сегодня с таким счетом побеждать!
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