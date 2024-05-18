Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина и Калинина узнали первых соперниц на турнире во Франции
WTA
18 мая 2024, 17:07 |
761
0

Свитолина и Калинина узнали первых соперниц на турнире во Франции

Две украинские теннисистки сыграют на турнире WTA 500

18 мая 2024, 17:07 |
761
0
Свитолина и Калинина узнали первых соперниц на турнире во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина сыграют в основной сетке турнира WTA 500 во французском Страсбурге.

В первом круге Свитолина сыграет против француженки Диан Парри (WTA 50), а Калининой выпала нейтральная спортсменка Анастасия Павлюченкова (WTA 21).

Турнир пройдет с 19 по 25 мая.

Свитолина в рейтинге WTA идет на 19-й позиции, Калинина сейчас 31-я.

По теме:
Соболенко хотела сняться с турнира в Риме после матча со Свитолиной
Соболенко оценила матч со Свитолиной на супертурнире в Риме
Без Свитолиной. Определены все четвертьфиналистки на большом турнире в Риме
WTA Страсбург Ангелина Калинина Элина Свитолина Диан Парри Анастасия Павлюченкова
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 18 мая 2024, 10:00 1
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии

Прокол организаторов. Вес Усика на взвешивании был объявлен неправильно
Бокс | 18 мая 2024, 01:17 5
Прокол организаторов. Вес Усика на взвешивании был объявлен неправильно
Прокол организаторов. Вес Усика на взвешивании был объявлен неправильно

Вес Усика случайно объявили на 10 фунтов большим, чем на самом деле

ФОТО. Джошуа перед мегафайтом в Эр-Рияде встретился с Владимиром Кличко
Бокс | 18.05.2024, 10:25
ФОТО. Джошуа перед мегафайтом в Эр-Рияде встретился с Владимиром Кличко
ФОТО. Джошуа перед мегафайтом в Эр-Рияде встретился с Владимиром Кличко
Марченко вышел в финал челленджера, отыгравшись после 0:6 в первом сете
Теннис | 17.05.2024, 14:13
Марченко вышел в финал челленджера, отыгравшись после 0:6 в первом сете
Марченко вышел в финал челленджера, отыгравшись после 0:6 в первом сете
В Шахтере прокомментировали скандал после юношеского Классического
Футбол | 18.05.2024, 11:12
В Шахтере прокомментировали скандал после юношеского Классического
В Шахтере прокомментировали скандал после юношеского Классического
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену
Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену
18.05.2024, 06:55
Футбол
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
18.05.2024, 03:50 31
Бокс
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
17.05.2024, 08:41
Футбол
Йожеф САБО: «Время Усика, как и Милевского, уже прошло»
Йожеф САБО: «Время Усика, как и Милевского, уже прошло»
17.05.2024, 14:54 1
Футбол
Довбик – лидер. Список бомбардиров Ла Лиги за два тура до завершения сезона
Довбик – лидер. Список бомбардиров Ла Лиги за два тура до завершения сезона
17.05.2024, 01:49 1
Футбол
C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме
C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме
17.05.2024, 00:36 9
Теннис
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
16.05.2024, 22:31 12
Бокс
ЧМ по хоккею. Победа Канады, разгром от сборной США
ЧМ по хоккею. Победа Канады, разгром от сборной США
16.05.2024, 23:37 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем