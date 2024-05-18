WTA18 мая 2024, 17:07 |
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Свитолина и Калинина узнали первых соперниц на турнире во Франции
Две украинские теннисистки сыграют на турнире WTA 500
18 мая 2024, 17:07 |
761
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Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина сыграют в основной сетке турнира WTA 500 во французском Страсбурге.
В первом круге Свитолина сыграет против француженки Диан Парри (WTA 50), а Калининой выпала нейтральная спортсменка Анастасия Павлюченкова (WTA 21).
Турнир пройдет с 19 по 25 мая.
Свитолина в рейтинге WTA идет на 19-й позиции, Калинина сейчас 31-я.
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