Свитолина и Калинина узнали первых соперниц на турнире во Франции

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина сыграют в основной сетке турнира WTA 500 во французском Страсбурге.

В первом круге Свитолина сыграет против француженки Диан Парри (WTA 50), а Калининой выпала нейтральная спортсменка Анастасия Павлюченкова (WTA 21).

Турнир пройдет с 19 по 25 мая.

Свитолина в рейтинге WTA идет на 19-й позиции, Калинина сейчас 31-я.