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  4. Довбик – лидер. Список бомбардиров Ла Лиги за два тура до завершения сезона
Испания
17 мая 2024, 01:49 |
347
1

Довбик – лидер. Список бомбардиров Ла Лиги за два тура до завершения сезона

У Артема все также 20 забитых мячей, у Беллингема и Серлота по 19 голов

17 мая 2024, 01:49 |
347
1
Довбик – лидер. Список бомбардиров Ла Лиги за два тура до завершения сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик, несмотря на голевое «молчание» на протяжении двух последних матчей, сохранил первое место в списке бомбардиров Ла Лиги 2023/24 по итогам 36-го тура.

У украинца 20 забитых мячей и 7 голевых передач. Жиронцам и Довбику в текущем сезоне чемпионата Испании еще предстоит сыграть против «Валенсии» и «Гранады».

Второе и третье места делят между собой Джуд Беллингем («Реал») и Александер Серлот («Вильярреал»). У обоих по 19 голов и 6 ассистов. Джуд отличился за королевский клуб в поединке с «Алавесом», а Серлот, как и Довбик, не сумел забить в игре «Жирона» – «Вильярреал».

На 4-м месте с 17 голами и 8 ассистами располагается Роберт Левандовски («Барселона»).

На 5-ю позицию вырвался Антуан Гризманн благодаря хет-трику за «Атлетико» в ворота «Хетафе». У француза на счету также 6 голевых передач.

Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после 36-го тура:

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Артем Довбик Джуд Беллингем Александер Серлот Роберт Левандовски Антуан Гризманн бомбардиры лучший бомбардир Трофей Пичичи Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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OKs100
Будет очень сложно Довбыку выиграть Пичичи. Он такого типа форвард, что если команда не играет, и он не забивает. 
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