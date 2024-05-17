Довбик – лидер. Список бомбардиров Ла Лиги за два тура до завершения сезона

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик, несмотря на голевое «молчание» на протяжении двух последних матчей, сохранил первое место в списке бомбардиров Ла Лиги 2023/24 по итогам 36-го тура.

У украинца 20 забитых мячей и 7 голевых передач. Жиронцам и Довбику в текущем сезоне чемпионата Испании еще предстоит сыграть против «Валенсии» и «Гранады».

Второе и третье места делят между собой Джуд Беллингем («Реал») и Александер Серлот («Вильярреал»). У обоих по 19 голов и 6 ассистов. Джуд отличился за королевский клуб в поединке с «Алавесом», а Серлот, как и Довбик, не сумел забить в игре «Жирона» – «Вильярреал».

На 4-м месте с 17 голами и 8 ассистами располагается Роберт Левандовски («Барселона»).

На 5-ю позицию вырвался Антуан Гризманн благодаря хет-трику за «Атлетико» в ворота «Хетафе». У француза на счету также 6 голевых передач.

Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после 36-го тура: