В субботу, 18 мая, состоится матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Хоффенхайм» и «Бавария».

Игра пройдет на стадионе «ПреЗеро Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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