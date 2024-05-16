18.05.2024 16:30 - : -
Германия16 мая 2024, 21:25 | Обновлено 16 мая 2024, 21:34
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Хоффенхайм – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 мая в 16:30 поединок Бундеслиги
16 мая 2024, 21:25 | Обновлено 16 мая 2024, 21:34
67
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В субботу, 18 мая, состоится матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Хоффенхайм» и «Бавария».
Игра пройдет на стадионе «ПреЗеро Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
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