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Чемпионат Германии
Хоффенхайм
18.05.2024 16:30 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
16 мая 2024, 21:25 | Обновлено 16 мая 2024, 21:34
67
0

Хоффенхайм – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 мая в 16:30 поединок Бундеслиги

16 мая 2024, 21:25 | Обновлено 16 мая 2024, 21:34
67
0
Хоффенхайм – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бавария

В субботу, 18 мая, состоится матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Хоффенхайм» и «Бавария».

Игра пройдет на стадионе «ПреЗеро Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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