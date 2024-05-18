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Чемпионат Германии
Хоффенхайм
18.05.2024 16:30 - : -
Бавария
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Германия
18 мая 2024, 01:20 | Обновлено 18 мая 2024, 01:41
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0

Хоффенхайм – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

18 мая 2024, 01:20 | Обновлено 18 мая 2024, 01:41
52
0
Хоффенхайм – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая на «ПреЗеро Арена» пройдет матч 34-го тура Бундеслиги 1, в котором «Хоффенхайм» встретится с «Баварией». Поединок начнется в 16:30 по киевскому времени.

Ставки на матч Хоффенхайм – Бавария

Хоффенхайм

Команда оставила довольно противоречивое впечатление своими выступлениями в нынешнем сезоне. С одной стороны, есть очевидный прогресс, точнее, продолжение той положительной динамики в выступлениях, что наблюдается после появления на тренерском посту Матараццо. Ведь он прибыл в Зинсхайм чуть более года назад, когда крестьяне находились под угрозой вылета. С другой стороны, и ожиданий сейчас не оправдал клуб - а как мощно начинал этот чемпионат, выиграв 6 раз в 9 турах, в том числе четырежды подряд. Весной только хорошая домашняя статистика спасала кое-какие шансы на возвращение в еврокубки. Разгромив 6:0 Дармштадт, коллектив смог удержаться на 7-й позиции. Но сразу за спиной Фрайбург, допустивший ничью в прошлом туре, и новая осечка может стать роковой.

Бавария

Клуб окончательно провалил сезон на прошлой неделе. Причем подвел в последний момент капитан и лидер, Нойер. Что толку от того, что именно его сэйвами сохранялись шансы на выход в финал Лиги чемпионов, когда после несложного удара Винисиуса Мануэль не зафиксировал мяч, и позволил Хоселу сравнять счет. Уже через пару минут судьи сначала засчитали еще один гол испанца после помощи видеоассистента, а потом сорвали свистком ответный мяч немцев. В любом случае, Звезда Юга лишилась шанса спасти провальный 2023/2024 победой в Лиге чемпионов. Все остальное уже решено, и Байер давно отпраздновал более чем заслуженную серебряную салатницу. Ну, выиграли в прошлом туре у Вольфсбурга - это разве что позволяет удерживать Штутгарт на третьей позиции.

Статистика личных встреч

За 5 последних поединков крестьяне взяли только 1 ничью. Все остальное было проиграно, в том числе со счетом 0:3 в этом сезоне.

Прогноз

GGBET считает однозначным фаворитом гостей из Мюнхена. Но хозяева обязаны как минимум побороться за результат, так что ждем зрелищные тотал больше 3,5 голов (коэффициент - 1,63).

GG.BET
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Хоффенхайм Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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