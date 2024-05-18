Экс-игрок Реала: «Лунин заслуживает сыграть в финале Лиги чемпионов»

Бывший защитник «Реала» Айтор Каранка рассказал, кто должен защищать ворота «Реала» в финальном матче Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд.

«На самом деле очень трудно выбрать, кто будет играть. Мы не видели повседневной работы каждого из них. С одной стороны ты думаешь, что Андрей Лунин заслуживает этого, а с другой – Тибо Куртуа лучший вратарь в мире», – сказал Каранка.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.