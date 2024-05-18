В субботу, 18 мая, проходит матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» Киев и «Кривбасс» из Кривого Рога.

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

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На 81-й минуте счет 3:1 в матче сделал защитник «Динамо» Владислав Дубинчак, забивший свой первый гол за взрослую команду «сине-белых».

ВИДЕО. Динамо в конце матча забило третий гол в ворота Кривбасса