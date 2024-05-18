Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамо в конце матча забило третий гол в ворота Кривбасса
Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 17:30 | Обновлено 18 мая 2024, 17:40
699
0

ВИДЕО. Динамо в конце матча забило третий гол в ворота Кривбасса

Автором результативного удара стал Владислав Дубинчак

18 мая 2024, 17:30 | Обновлено 18 мая 2024, 17:40
699
0
ВИДЕО. Динамо в конце матча забило третий гол в ворота Кривбасса
ФК Динамо. Владислав Дубинчак

В субботу, 18 мая, проходит матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» Киев и «Кривбасс» из Кривого Рога.

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 81-й минуте счет 3:1 в матче сделал защитник «Динамо» Владислав Дубинчак, забивший свой первый гол за взрослую команду «сине-белых».

ВИДЕО. Динамо в конце матча забило третий гол в ворота Кривбасса

По теме:
Шовковский рассказал о договоре с Ребровым, травмах Ярмоленко и Шапаренко
Эксперименты на грани. Динамо в Киеве одолело Кривбасс
ХИТ сделал заявку на выход в финал Экстралиги
Владислав Дубинчак Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Кривбасс
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену
Футбол | 18 мая 2024, 06:55 0
Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену
Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену

Украинцем интересуются «Милан», «Наполи» и «Боруссия Дортмунд»

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 18 мая 2024, 10:00 1
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии

Динамо – Кривбасс – 3:1. Киевляне снова обыграли криворожцев. Видеообзор
Футбол | 18.05.2024, 18:06
Динамо – Кривбасс – 3:1. Киевляне снова обыграли криворожцев. Видеообзор
Динамо – Кривбасс – 3:1. Киевляне снова обыграли криворожцев. Видеообзор
ФОТО. «Вся Украина с тобой». Шевченко приехал поддержать Усика
Бокс | 18.05.2024, 15:18
ФОТО. «Вся Украина с тобой». Шевченко приехал поддержать Усика
ФОТО. «Вся Украина с тобой». Шевченко приехал поддержать Усика
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
Футбол | 18.05.2024, 00:42
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
17.05.2024, 08:41
Футбол
Довбик – лидер. Список бомбардиров Ла Лиги за два тура до завершения сезона
Довбик – лидер. Список бомбардиров Ла Лиги за два тура до завершения сезона
17.05.2024, 01:49 1
Футбол
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
16.05.2024, 22:31 12
Бокс
Йожеф САБО: «Время Усика, как и Милевского, уже прошло»
Йожеф САБО: «Время Усика, как и Милевского, уже прошло»
17.05.2024, 14:54 1
Футбол
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
17.05.2024, 06:31 7
Бокс
ФОТО. Владимир Кличко и Леннокс Льюис встретились перед боем Усик – Фьюри
ФОТО. Владимир Кличко и Леннокс Льюис встретились перед боем Усик – Фьюри
17.05.2024, 13:46 7
Бокс
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
18.05.2024, 15:51 4
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
17.05.2024, 07:01 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем