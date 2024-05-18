Украина. Премьер лига18 мая 2024, 17:30 | Обновлено 18 мая 2024, 17:40
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ВИДЕО. Динамо в конце матча забило третий гол в ворота Кривбасса
Автором результативного удара стал Владислав Дубинчак
18 мая 2024, 17:30 | Обновлено 18 мая 2024, 17:40
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В субботу, 18 мая, проходит матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» Киев и «Кривбасс» из Кривого Рога.
Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
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На 81-й минуте счет 3:1 в матче сделал защитник «Динамо» Владислав Дубинчак, забивший свой первый гол за взрослую команду «сине-белых».
ВИДЕО. Динамо в конце матча забило третий гол в ворота Кривбасса
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