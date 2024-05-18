Тренер Челси: «Не будем праздновать пятое или шестое место в АПЛ»

«Челси» по итогам последнего тура АПЛ может финишировать на пятом или шестом месте, что не устраивает наставника Маурисио Почеттино, который хотел большего в своем первом сезоне.

«Мы не собираемся праздновать и делать фотографии после финиша на пятом или шестом месте и выхода в еврокубки. Этого результата в сезоне явно недостаточно для «Челси». Для команды, для руководства и болельщиков. Этого совершенно недостаточно для нас».

«Но важно закончить сезон хорошим выступлением и продлить нашу успешную серию», – сказал Почеттино.

В воскресенье команда завершит сезон матчем с «Борнмутом».