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Англия
18 мая 2024, 16:35 | Обновлено 18 мая 2024, 16:36
251
0

Тренер Челси: «Не будем праздновать пятое или шестое место в АПЛ»

Почеттино не очень доволен своим первым сезоном

18 мая 2024, 16:35 | Обновлено 18 мая 2024, 16:36
251
0
Тренер Челси: «Не будем праздновать пятое или шестое место в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

«Челси» по итогам последнего тура АПЛ может финишировать на пятом или шестом месте, что не устраивает наставника Маурисио Почеттино, который хотел большего в своем первом сезоне.

«Мы не собираемся праздновать и делать фотографии после финиша на пятом или шестом месте и выхода в еврокубки. Этого результата в сезоне явно недостаточно для «Челси». Для команды, для руководства и болельщиков. Этого совершенно недостаточно для нас».

«Но важно закончить сезон хорошим выступлением и продлить нашу успешную серию», – сказал Почеттино.

В воскресенье команда завершит сезон матчем с «Борнмутом».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Челси
Иван Зинченко Источник: Football London
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