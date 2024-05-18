ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с воспитанником Шахтера

Черкасский ЛНЗ официально объявил о продлении контракта с центральным защитником Назарием Муравским.

Отмечается, что новое соглашение воспитанника донецкого «Шахтера» будет действовать до завершения 2027 года.

24-летний футболист начал выступать за ЛНЗ еще в марте 2023 года, но полноценный контракт подписал лишь в начале сезона 2023/24.

В этой кампании Назарий Муравский провел 25 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока молодежной сборной Украины в 500 тысяч евро.