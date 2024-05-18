Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с воспитанником Шахтера
Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 13:30 |
332
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с воспитанником Шахтера

Назарий Муравский подписал соглашение до 2027 года

18 мая 2024, 13:30 |
332
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с воспитанником Шахтера
ФК ЛНЗ. Назарий Муравский

Черкасский ЛНЗ официально объявил о продлении контракта с центральным защитником Назарием Муравским.

Отмечается, что новое соглашение воспитанника донецкого «Шахтера» будет действовать до завершения 2027 года.

24-летний футболист начал выступать за ЛНЗ еще в марте 2023 года, но полноценный контракт подписал лишь в начале сезона 2023/24.

В этой кампании Назарий Муравский провел 25 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока молодежной сборной Украины в 500 тысяч евро.

По теме:
Динамо Киев – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
Мостовой объяснил, благодаря чему Мудрик попал в такой клуб, как Челси
Стала известна причина переноса матча Динамо – Кривбасс
Назарий Муравский ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига продление контракта чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Бокс | 18 мая 2024, 03:50 30
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует главный поединок супертяжелой весовой категории в боксе за 25 лет

Прокол организаторов. Вес Усика на взвешивании был объявлен неправильно
Бокс | 18 мая 2024, 01:17 5
Прокол организаторов. Вес Усика на взвешивании был объявлен неправильно
Прокол организаторов. Вес Усика на взвешивании был объявлен неправильно

Вес Усика случайно объявили на 10 фунтов большим, чем на самом деле

Взвешивание в Эр-Рияде. Фьюри толкнул Усика во время дуэли взглядов
Бокс | 17.05.2024, 21:35
Взвешивание в Эр-Рияде. Фьюри толкнул Усика во время дуэли взглядов
Взвешивание в Эр-Рияде. Фьюри толкнул Усика во время дуэли взглядов
MVP сезона в АПЛ в пятый раз подряд был признан игрок Манчестер Сити
Футбол | 18.05.2024, 13:22
MVP сезона в АПЛ в пятый раз подряд был признан игрок Манчестер Сити
MVP сезона в АПЛ в пятый раз подряд был признан игрок Манчестер Сити
В Шахтере прокомментировали скандал после юношеского Классического
Футбол | 18.05.2024, 11:12
В Шахтере прокомментировали скандал после юношеского Классического
В Шахтере прокомментировали скандал после юношеского Классического
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
16.05.2024, 12:00 1
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вопрос только в том, продержится ли Усик 12 раундов»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вопрос только в том, продержится ли Усик 12 раундов»
17.05.2024, 11:20 7
Футбол
7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов
7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов
16.05.2024, 13:28 12
Футбол
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
18.05.2024, 07:33 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Победа Канады, разгром от сборной США
ЧМ по хоккею. Победа Канады, разгром от сборной США
16.05.2024, 23:37 1
Хоккей
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
16.05.2024, 08:16 1
Футбол
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
16.05.2024, 22:31 12
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
17.05.2024, 07:01 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем