ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с воспитанником Шахтера
Назарий Муравский подписал соглашение до 2027 года
Черкасский ЛНЗ официально объявил о продлении контракта с центральным защитником Назарием Муравским.
Отмечается, что новое соглашение воспитанника донецкого «Шахтера» будет действовать до завершения 2027 года.
24-летний футболист начал выступать за ЛНЗ еще в марте 2023 года, но полноценный контракт подписал лишь в начале сезона 2023/24.
В этой кампании Назарий Муравский провел 25 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока молодежной сборной Украины в 500 тысяч евро.
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