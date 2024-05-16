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Чемпионат Германии
Байер
18.05.2024 16:30 - : -
Аугсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
16 мая 2024, 20:42 |
51
0

Байер – Аугсбург. Будет ли сезон без поражений? Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 16 мая в 16:30 поединок Бундеслиги

16 мая 2024, 20:42 |
51
0
Байер – Аугсбург. Будет ли сезон без поражений? Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Байер

В субботу, 16 мая, состоится матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Байер» и «Аугсбург».

Игра пройдет на стадионе «БайАрена». Хозяева, которые уже гарантировали себе победу в Бундеслиге, имеют отличный шанс завершить сезон чемпионата Германии без поражений.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Байер – Аугсбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Аугсбург Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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