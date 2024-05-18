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  4. ВИДЕО. Безумное начало матча. Динамо и Кривбасс за 20 мин забили три гола
Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 16:13 |
1565
1

ВИДЕО. Безумное начало матча. Динамо и Кривбасс за 20 мин забили три гола

В Киеве проходит матч 29-го тура УПЛ

18 мая 2024, 16:13 |
1565
1
ВИДЕО. Безумное начало матча. Динамо и Кривбасс за 20 мин забили три гола
ФК Динамо. Николай Шапаренко

В субботу, 18 мая, проходит матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» Киев и «Кривбасс» из Кривого Рога.

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

По состоянию на 35 минуту «Динамо» побеждает 2:1.

Уже на 4-й минуте матча хозяева благодаря голу Ваната вышли вперед, а на 6-й забил Шапаренко. Отквитали гости один гол на 20-й минуте благодаря точному удару Твердохлеба.

ГОЛ! Ванат, 4 мин, 1:0

ГОЛ! Шапаренко, 6 мин, 2:0

ГОЛ! Твердохлеб, 20 мин, 2:1

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Кривбасс Владислав Ванат Николай Шапаренко Егор Твердохлеб
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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maxno
Судья работает для хозяев . 
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