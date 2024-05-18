ВИДЕО. Безумное начало матча. Динамо и Кривбасс за 20 мин забили три гола

В субботу, 18 мая, проходит матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» Киев и «Кривбасс» из Кривого Рога.

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

По состоянию на 35 минуту «Динамо» побеждает 2:1.

Уже на 4-й минуте матча хозяева благодаря голу Ваната вышли вперед, а на 6-й забил Шапаренко. Отквитали гости один гол на 20-й минуте благодаря точному удару Твердохлеба.

ГОЛ! Ванат, 4 мин, 1:0

ГОЛ! Шапаренко, 6 мин, 2:0

ГОЛ! Твердохлеб, 20 мин, 2:1