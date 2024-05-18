ВИДЕО. Безумное начало матча. Динамо и Кривбасс за 20 мин забили три гола
В Киеве проходит матч 29-го тура УПЛ
В субботу, 18 мая, проходит матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» Киев и «Кривбасс» из Кривого Рога.
Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
По состоянию на 35 минуту «Динамо» побеждает 2:1.
Уже на 4-й минуте матча хозяева благодаря голу Ваната вышли вперед, а на 6-й забил Шапаренко. Отквитали гости один гол на 20-й минуте благодаря точному удару Твердохлеба.
ГОЛ! Ванат, 4 мин, 1:0
ГОЛ! Шапаренко, 6 мин, 2:0
ГОЛ! Твердохлеб, 20 мин, 2:1
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