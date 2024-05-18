Мостовой объяснил, благодаря чему Мудрик попал в такой клуб, как Челси
Бывший защитник «Десны» поделился воспоминаниями от выступлений вместе со звездным игроком
Бывший защитник черниговской «Десны» Андрей Мостовой поделился воспоминаниями от выступлений вместе со звездным украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком.
– В «Десне» Вы поиграли вместе с нашей суперзвездой – Михаилом Мудриком. Какие воспоминания остались о нем, как человеке?
– Мудрик не очень много общался. Однако это не мешало ему хорошо играть. Возможно, у него были друзья, с которыми он был более раскованным.
– Чем в игровом плане он запомнился?
– Он – работяга. Был личностью на поле, много брал на себя. В этом заключался его сильный характер. Если бы он играл только на ближнего и боялся проявить инициативу, то не попал бы в такой клуб, как «Челси». А так он знал, чего хочет, и выполнял. Это дало ему толчок.
– Талант уже тогда был виден?
– Конечно, но повторюсь, что он серьезно работал над собой.
– Что его выделяло среди других?
– Техничный и очень быстрый. Единственный минус, что в отборе не сильно играл. У него так много преимуществ, что должен быть и какой-то недостаток. Хотя в «Челси», как я вижу, заставляют отбирать мяч. Он бегает и работает также на оборону.
– Как партнеры реагировали на индивидуализм Мудрика?
– Конечно, когда он много брал на себя и терял мяч, ребята где-то были недовольны. Могли что-то сказать. А как иначе вырасти футболистом? Для этого нужно пройти через ошибки. Мудрик быстро вырос, потому что не обращал внимание, кто что скажет. Если обижаться на критику и потом бояться играть, то так и останешься на одном уровне.
– А как Александр Рябоконь реагировал?
– Насколько я помню, он его поддерживал, потому что видел потенциал.
– Вы же с Мудриком на одном фланге действовали. Удобно было играть с ним в связке? Он на Вас хотя бы пасы давал?
– Он отдавал. Я понимал, что надо его найти, и он сможет на себя взять и сделать много чего полезного. В обороне он не сильно помогал, поэтому где-то приходилось за него отрабатывать. А в остальном мы на фланге прекрасно взаимодействовали. Я понимал, куда он открывается и что собирается делать.
– Ожидали, что его в «Челси» за 70 миллионов евро купят?
– Ну, тогда я об этом не думал даже... Я рад, что его так оценили и состоялся этот трансфер. Все говорят, что немного много, но у него еще есть время, чтобы стоить все 70 миллионов и потом даже больше. Он молод и много работает.
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