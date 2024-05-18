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  4. Мостовой объяснил, благодаря чему Мудрик попал в такой клуб, как Челси
Англия
18 мая 2024, 13:54 |
670
0

Мостовой объяснил, благодаря чему Мудрик попал в такой клуб, как Челси

Бывший защитник «Десны» поделился воспоминаниями от выступлений вместе со звездным игроком

18 мая 2024, 13:54 |
670
0
Мостовой объяснил, благодаря чему Мудрик попал в такой клуб, как Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший защитник черниговской «Десны» Андрей Мостовой поделился воспоминаниями от выступлений вместе со звездным украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком.

– В «Десне» Вы поиграли вместе с нашей суперзвездой – Михаилом Мудриком. Какие воспоминания остались о нем, как человеке?

– Мудрик не очень много общался. Однако это не мешало ему хорошо играть. Возможно, у него были друзья, с которыми он был более раскованным.

– Чем в игровом плане он запомнился?

– Он – работяга. Был личностью на поле, много брал на себя. В этом заключался его сильный характер. Если бы он играл только на ближнего и боялся проявить инициативу, то не попал бы в такой клуб, как «Челси». А так он знал, чего хочет, и выполнял. Это дало ему толчок.

– Талант уже тогда был виден?

– Конечно, но повторюсь, что он серьезно работал над собой.

– Что его выделяло среди других?

– Техничный и очень быстрый. Единственный минус, что в отборе не сильно играл. У него так много преимуществ, что должен быть и какой-то недостаток. Хотя в «Челси», как я вижу, заставляют отбирать мяч. Он бегает и работает также на оборону.

– Как партнеры реагировали на индивидуализм Мудрика?

– Конечно, когда он много брал на себя и терял мяч, ребята где-то были недовольны. Могли что-то сказать. А как иначе вырасти футболистом? Для этого нужно пройти через ошибки. Мудрик быстро вырос, потому что не обращал внимание, кто что скажет. Если обижаться на критику и потом бояться играть, то так и останешься на одном уровне.

– А как Александр Рябоконь реагировал?

– Насколько я помню, он его поддерживал, потому что видел потенциал.

– Вы же с Мудриком на одном фланге действовали. Удобно было играть с ним в связке? Он на Вас хотя бы пасы давал?

– Он отдавал. Я понимал, что надо его найти, и он сможет на себя взять и сделать много чего полезного. В обороне он не сильно помогал, поэтому где-то приходилось за него отрабатывать. А в остальном мы на фланге прекрасно взаимодействовали. Я понимал, куда он открывается и что собирается делать.

– Ожидали, что его в «Челси» за 70 миллионов евро купят?

– Ну, тогда я об этом не думал даже... Я рад, что его так оценили и состоялся этот трансфер. Все говорят, что немного много, но у него еще есть время, чтобы стоить все 70 миллионов и потом даже больше. Он молод и много работает.

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Андрей Мостовой Михаил Мудрик Десна Чернигов Челси Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Рябоконь
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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