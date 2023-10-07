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Чемпионат Англии
Лутон Таун
07.10.2023 14:30 – FT 0 : 1
Тоттенхэм
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Англия
07 октября 2023, 16:37 | Обновлено 07 октября 2023, 16:40
145
1

Тоттенхэм победил Лутон Таун и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Завершился первый матч 8-го тура АПЛ

07 октября 2023, 16:37 | Обновлено 07 октября 2023, 16:40
145
1
Тоттенхэм победил Лутон Таун и возглавил турнирную таблицу АПЛ
ФК Тоттенхэм.

Сегодня, 7 октября, начался восьмой тур Английской Премьер-лиги. В первом матче тура новичок лиги «Лутон Таун» принимал на своем поле лондонский «Тоттенхэм».

Гости смогли победить в матче благодаря голу Мики ван де Вена, который стал единственным в игре. Заметим, что «шпоры» играли второй тайм в меньшинстве из-за удаления Биссума.

«Тоттенхэм» вышел на первое место турнирной таблицы АПЛ, как минимум до следующего матча «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии по футболу, 8-й тур. 7 октября.

Лутон Таун – Тоттенхэм – 0:1

Гол: Ван де Вен, 52.

Удаление: Биссума, 45+4.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

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Тоттенхэм Лутон Таун Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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AutumnBridge
Гарик уехал и "необузданные" разыгрались.  Странно.)
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