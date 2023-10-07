Тоттенхэм победил Лутон Таун и возглавил турнирную таблицу АПЛ
Завершился первый матч 8-го тура АПЛ
Сегодня, 7 октября, начался восьмой тур Английской Премьер-лиги. В первом матче тура новичок лиги «Лутон Таун» принимал на своем поле лондонский «Тоттенхэм».
Гости смогли победить в матче благодаря голу Мики ван де Вена, который стал единственным в игре. Заметим, что «шпоры» играли второй тайм в меньшинстве из-за удаления Биссума.
«Тоттенхэм» вышел на первое место турнирной таблицы АПЛ, как минимум до следующего матча «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии по футболу, 8-й тур. 7 октября.
Лутон Таун – Тоттенхэм – 0:1
Гол: Ван де Вен, 52.
Удаление: Биссума, 45+4.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.
COME ON YOU SPURS 🤍 pic.twitter.com/OZh9Dly2Bu— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 7, 2023
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