Тоттенхэм победил Лутон Таун и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Сегодня, 7 октября, начался восьмой тур Английской Премьер-лиги. В первом матче тура новичок лиги «Лутон Таун» принимал на своем поле лондонский «Тоттенхэм».

Гости смогли победить в матче благодаря голу Мики ван де Вена, который стал единственным в игре. Заметим, что «шпоры» играли второй тайм в меньшинстве из-за удаления Биссума.

«Тоттенхэм» вышел на первое место турнирной таблицы АПЛ, как минимум до следующего матча «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии по футболу, 8-й тур. 7 октября.

Лутон Таун – Тоттенхэм – 0:1

Гол: Ван де Вен, 52.

Удаление: Биссума, 45+4.



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

COME ON YOU SPURS 🤍 pic.twitter.com/OZh9Dly2Bu