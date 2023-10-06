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Испания
06 октября 2023, 23:08 | Обновлено 06 октября 2023, 23:15
308
0

Лучше Беллингема и Левандовски. Назван лучший игрок сентября в Ла Лиге

Вне конкуренции оказался Такефуса Кубо

06 октября 2023, 23:08 | Обновлено 06 октября 2023, 23:15
308
0
Лучше Беллингема и Левандовски. Назван лучший игрок сентября в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Такефуса Кубо

Лучшим игроком чемпионата Испании по итогам сентября признан полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Такефуса Кубо.

Японец опередил в голосовании нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, бразильца из «Жироны» Савио, форварда «Атлетика» Иньяки Уильямса и полузащитник мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

В сентябре в активе у Кубо 4 гола в 4 матчах Ла Лиги.

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Такефуса Кубо Роберт Левандовски Иньяки Уильямс Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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