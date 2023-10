Лучше Беллингема и Левандовски. Назван лучший игрок сентября в Ла Лиге

Лучшим игроком чемпионата Испании по итогам сентября признан полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Такефуса Кубо.

Японец опередил в голосовании нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, бразильца из «Жироны» Савио, форварда «Атлетика» Иньяки Уильямса и полузащитник мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

В сентябре в активе у Кубо 4 гола в 4 матчах Ла Лиги.

🌟 𝐓𝐀𝐊𝐄 𝐊𝐔𝐁𝐎, @RealSociedadEN forward, is the #LALIGAEASPORTS 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐇 for September. #PREMIOSLALIGA @EASPORTSFC | #LALIGAPOTM