ВИДЕО. Не пережил подкат. Сможет ли Левандовски сыграть с Шахтером в ЛЧ?
Роберт вышел в старте «Барселоны» против «Порту», но был заменен уже на 34-й минуте
4 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе H между клубами «Барселона» и «Порту». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонской команды.
Форвард и лидер Блауграны Роберт Левандоски вышел в стартовом составе команды, но был заменен уже на 34-й минуте. Вместо него на поле появился Ферран Торрес, который под конец первого тайма забил единственный мяч в поединке.
Защитник португальской команды Давид Карму сделал подкат против 35-летнего польского нападающего. Центрбэк не был наказан желтой карточкой, а Роберту пришлось покинуть поле.
Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк прокомментировал серьезность повреждения Левандовски:
«Как видим, при ударе носок вывернулся наружу, растянув внутреннюю группу связок голеностопа. Скорее всего, проблема в дельтовидной связке.
Как правило, в таких случаях ногу фиксируют в сапожке на несколько дней, а затем приступают к реабилитации, которая может длиться от 4 до 6 недель в случае с незначительным повреждением».
5 октября «Барселона» сделала официальное заявление по травме Левандовски:
«Обследование, проведенное сегодня утром, показало, что у Роберта Левандовски растяжение связок левой лодыжки. Он выбыл, и его процес выздоровление определит его доступность».
25 октября «Барселона» проведет матч 3-го тура Лиги чемпионов в группе H против донецкого «Шахтера». А уже 28 сентября в Испании будет сыгран главный матч сезона: «Барселона» – «Реал».
ВИДЕО. Не пережил подкат. Сможет ли Левандовски сыграть с Шахтером в ЛЧ?
Esta fue la entrada que lesionó a Lewandowski. Anthony Taylor ni siquiera pitó falta. pic.twitter.com/IVWfElLEYb— Martín (@martinminan_) October 5, 2023
𝙇𝘼𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙉𝙀𝙒𝙎 | Tests carried out this morning have revealed that Robert Lewandowski has a left ankle sprain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/DelL9d8V4F— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 5, 2023
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