4 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе H между клубами «Барселона» и «Порту». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонской команды.

Форвард и лидер Блауграны Роберт Левандоски вышел в стартовом составе команды, но был заменен уже на 34-й минуте. Вместо него на поле появился Ферран Торрес, который под конец первого тайма забил единственный мяч в поединке.

Защитник португальской команды Давид Карму сделал подкат против 35-летнего польского нападающего. Центрбэк не был наказан желтой карточкой, а Роберту пришлось покинуть поле.

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк прокомментировал серьезность повреждения Левандовски:

«Как видим, при ударе носок вывернулся наружу, растянув внутреннюю группу связок голеностопа. Скорее всего, проблема в дельтовидной связке.

Как правило, в таких случаях ногу фиксируют в сапожке на несколько дней, а затем приступают к реабилитации, которая может длиться от 4 до 6 недель в случае с незначительным повреждением».

5 октября «Барселона» сделала официальное заявление по травме Левандовски:

«Обследование, проведенное сегодня утром, показало, что у Роберта Левандовски растяжение связок левой лодыжки. Он выбыл, и его процес выздоровление определит его доступность».

25 октября «Барселона» проведет матч 3-го тура Лиги чемпионов в группе H против донецкого «Шахтера». А уже 28 сентября в Испании будет сыгран главный матч сезона: «Барселона» – «Реал».

ВИДЕО. Не пережил подкат. Сможет ли Левандовски сыграть с Шахтером в ЛЧ?

