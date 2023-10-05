Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Не пережил подкат. Сможет ли Левандовски сыграть с Шахтером в ЛЧ?
Лига чемпионов
05 октября 2023, 15:01 |
664
2

ВИДЕО. Не пережил подкат. Сможет ли Левандовски сыграть с Шахтером в ЛЧ?

Роберт вышел в старте «Барселоны» против «Порту», но был заменен уже на 34-й минуте

05 октября 2023, 15:01 |
664
2
ВИДЕО. Не пережил подкат. Сможет ли Левандовски сыграть с Шахтером в ЛЧ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

4 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе H между клубами «Барселона» и «Порту». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонской команды.

Форвард и лидер Блауграны Роберт Левандоски вышел в стартовом составе команды, но был заменен уже на 34-й минуте. Вместо него на поле появился Ферран Торрес, который под конец первого тайма забил единственный мяч в поединке.

Защитник португальской команды Давид Карму сделал подкат против 35-летнего польского нападающего. Центрбэк не был наказан желтой карточкой, а Роберту пришлось покинуть поле.

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк прокомментировал серьезность повреждения Левандовски:

«Как видим, при ударе носок вывернулся наружу, растянув внутреннюю группу связок голеностопа. Скорее всего, проблема в дельтовидной связке.

Как правило, в таких случаях ногу фиксируют в сапожке на несколько дней, а затем приступают к реабилитации, которая может длиться от 4 до 6 недель в случае с незначительным повреждением».

5 октября «Барселона» сделала официальное заявление по травме Левандовски:

«Обследование, проведенное сегодня утром, показало, что у Роберта Левандовски растяжение связок левой лодыжки. Он выбыл, и его процес выздоровление определит его доступность».

25 октября «Барселона» проведет матч 3-го тура Лиги чемпионов в группе H против донецкого «Шахтера». А уже 28 сентября в Испании будет сыгран главный матч сезона: «Барселона» – «Реал».

ВИДЕО. Не пережил подкат. Сможет ли Левандовски сыграть с Шахтером в ЛЧ?

По теме:
Олег ШЕЛАЕВ: «Наверное, даже фаны Шахтера не верили в победу после 0:2»
Олег МАТВЕЕВ: «В первом тайме Шахтер не показал вообще ничего»
Ярослав ХОМА: «Благодаря фарту Шахтер приблизил еврокубковую весну»
видео травма травма лодыжки Роберт Левандовски Порту Барселона Порту - Барселона Барселона - Реал Мадрид Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина второй четверг подряд проиграла Гарсии, на этот раз в Пекине
Теннис | 05 октября 2023, 09:02 7
Калинина второй четверг подряд проиграла Гарсии, на этот раз в Пекине
Калинина второй четверг подряд проиграла Гарсии, на этот раз в Пекине

Ангелина не смогла оформить еще одну топ-победу на большом турнире в Китае

Ярослав Ракицкий провел 400-й матч в украинской карьере
Футбол | 05 октября 2023, 13:51 0
Ярослав Ракицкий провел 400-й матч в украинской карьере
Ярослав Ракицкий провел 400-й матч в украинской карьере

346 встреч он отыграл за «Шахтер» и 54 – за национальную сборную

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 05.10.2023, 05:03
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Футбол | 05.10.2023, 00:35
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Скауты Ювентуса просматривали игрока Шахтера в матче против Антверпена
Футбол | 04.10.2023, 22:51
Скауты Ювентуса просматривали игрока Шахтера в матче против Антверпена
Скауты Ювентуса просматривали игрока Шахтера в матче против Антверпена
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
хай відпочине, підлікується, набереться сил...Бережи себе, Роберт!
Ответить
0
Перець
Лікуйся до 1 листопада як мінімум 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
03.10.2023, 09:59 10
Бокс
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
03.10.2023, 12:55
Футбол
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
04.10.2023, 06:00
Футбол
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
04.10.2023, 21:41 196
Футбол
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
04.10.2023, 04:37 9
Футбол
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
04.10.2023, 22:10 16
Футбол
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
04.10.2023, 00:30 1
Футбол
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
03.10.2023, 11:27 32
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем