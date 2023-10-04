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Лига чемпионов
04 октября 2023, 23:08 | Обновлено 05 октября 2023, 00:21
558
0

Роберт Левандовски травмировался в матче с Порту

Нападающий Барселоны покинул поле в первом тайме

04 октября 2023, 23:08 | Обновлено 05 октября 2023, 00:21
558
0
Роберт Левандовски травмировался в матче с Порту
ФК Барселона. Роберт Левандовски

Сегодня, 4 октября, проходит матч 2-го раунда Лиги чемпионов, в котором «Порту» на своем поле принимает чемпиона Испании «Барселону».

Звездный форвард «сине-гранатовых» Роберт Левандовски не смог продолжить матч из-за повреждения. Форвард травмировался в результате подката Давида Карму и был заменен на 34-й минуте матча.

После первой половины матча «Барселона» побеждает «Порту» со счетом 1:0.

Как сообщалось ранее, 35-летний Левандовски смог забить 100-й гол в еврокубках, став третьим игроком в истории, преодолевшим эту отметку.

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Роберт Левандовски Барселона Порту травма Лига чемпионов
Источник Twitter
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