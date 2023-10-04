Роберт Левандовски травмировался в матче с Порту
Нападающий Барселоны покинул поле в первом тайме
Сегодня, 4 октября, проходит матч 2-го раунда Лиги чемпионов, в котором «Порту» на своем поле принимает чемпиона Испании «Барселону».
Звездный форвард «сине-гранатовых» Роберт Левандовски не смог продолжить матч из-за повреждения. Форвард травмировался в результате подката Давида Карму и был заменен на 34-й минуте матча.
После первой половины матча «Барселона» побеждает «Порту» со счетом 1:0.
Как сообщалось ранее, 35-летний Левандовски смог забить 100-й гол в еврокубках, став третьим игроком в истории, преодолевшим эту отметку.
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