Барселона благодаря голу Феррана Торреса победила Порту

Сегодня, 4 октября, проходил матч 2-го раунда Лиги чемпионов, в котором «Порту» на своем поле принимал чемпиона Испании «Барселону».

Каталонский клуб сумел одержать минимальную победу со счетом 1:0. В концовке первого тайма забил испанец Ферран Торрес.

Еще в первом тайме травму получил лидер «сине-гранатовых» Роберт Левандовски и покинул поле.



После этой победы «Барселона» вышла в единоличные лидеры группы Н. «Порту» занимает второе место, третье – «Шахтер», замыкает группу «Антверпен».

Лига чемпионов. 2-й раунд, группа Н. 4 октября.

Порту (Португалия) – Барселона (Испания) – 0:1

Гол: Торрес, 45+1.

Порту: Диогу Кошта, Жоау Мариу (Нико Гонсалес, 85), Фабиу Кардозу, Карму, Венделл, Ромариу Баро (Эванилсон, 64), Эуштакиу, Варела (Франсишку Консейсау, 85), Пепе, Тареми (Намасо, 85), Галено (Хайме, 85).

Барселона: тер Стеген, Жоау Канселу, Кунде, Араухо, Бальде, Гюндоган, Ромеу (Серджи Роберто, 69), Гави, Жоау Феликс (Лопес, 69), Ямаль (Алонсо, 80), Левандовски (Ферран Торрес, 34).

Предупреждения: Жоау Канселу (13), Фабиу Кардозу (28), Араухо (29), Хави (30), Гави (36), Кунде (47), Жоау Феликс (50), Серджи Роберто (86).

Удаление: Гави (90+3).