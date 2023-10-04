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Лига Чемпионов
Порту
04.10.2023 22:00 – FT 0 : 1
Барселона
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Испания
04 октября 2023, 23:59 | Обновлено 05 октября 2023, 00:02
133
0

Барселона благодаря голу Феррана Торреса победила Порту

Состоялся второй матч в группе Н

04 октября 2023, 23:59 | Обновлено 05 октября 2023, 00:02
133
0
Барселона благодаря голу Феррана Торреса победила Порту
ФК Барселона.

Сегодня, 4 октября, проходил матч 2-го раунда Лиги чемпионов, в котором «Порту» на своем поле принимал чемпиона Испании «Барселону».

Каталонский клуб сумел одержать минимальную победу со счетом 1:0. В концовке первого тайма забил испанец Ферран Торрес.

Еще в первом тайме травму получил лидер «сине-гранатовых» Роберт Левандовски и покинул поле.

После этой победы «Барселона» вышла в единоличные лидеры группы Н. «Порту» занимает второе место, третье – «Шахтер», замыкает группу «Антверпен».

Лига чемпионов. 2-й раунд, группа Н. 4 октября.

Порту (Португалия) – Барселона (Испания) – 0:1

Гол: Торрес, 45+1.

Порту: Диогу Кошта, Жоау Мариу (Нико Гонсалес, 85), Фабиу Кардозу, Карму, Венделл, Ромариу Баро (Эванилсон, 64), Эуштакиу, Варела (Франсишку Консейсау, 85), Пепе, Тареми (Намасо, 85), Галено (Хайме, 85).

Барселона: тер Стеген, Жоау Канселу, Кунде, Араухо, Бальде, Гюндоган, Ромеу (Серджи Роберто, 69), Гави, Жоау Феликс (Лопес, 69), Ямаль (Алонсо, 80), Левандовски (Ферран Торрес, 34).

Предупреждения: Жоау Канселу (13), Фабиу Кардозу (28), Араухо (29), Хави (30), Гави (36), Кунде (47), Жоау Феликс (50), Серджи Роберто (86).

Удаление: Гави (90+3).

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Роберт Левандовски Ферран Торрес Барселона Порту Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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