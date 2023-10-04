04.10.2023 22:00 – 47’ 0 : 0
Лига чемпионов04 октября 2023, 22:00 | Обновлено 04 октября 2023, 22:09
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Боруссия Д – Милан, Ньюкасл – ПСЖ и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
Вечером 4 октября проходят поединки 2-го тура Лиги чемпионов
04 октября 2023, 22:00 | Обновлено 04 октября 2023, 22:09
467
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Вечером 4 октября проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В центральных матчах дня Боруссия Д принимает Милан, а Ньюкасл встречается с ПСЖ.
🏆 Лига чемпионов. 2-й тур. 4 октября
- 19:45. Антверпен – Шахтер – 2:3
- 19:45. Атлетико М – Фейенорд – 3:2
- 22:00. Боруссия Д – Милан
- 22:00. Ньюкасл Юнайтед – ПСЖ
- 22:00. Порту – Барселона
- 22:00. РБ Лейпциг – Манчестер Сити
- 22:00. Селтик – Лацио
- 22:00. Црвена Звезда – Янг Бойз
Видеотрансляция матчей
22:00. Боруссия Д – Милан
22:00. Ньюкасл Юнайтед – ПСЖ
22:00. Порту – Барселона
22:00. РБ Лейпциг – Манчестер Сити
22:00. Селтик – Лацио
22:00. Црвена Звезда – Янг Бойз
19:45. Атлетико М – Фейенорд
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