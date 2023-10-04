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Лига Чемпионов
Боруссия Д
04.10.2023 22:00 – 47 0 : 0
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 октября 2023, 22:00 | Обновлено 04 октября 2023, 22:09
467
1

Боруссия Д – Милан, Ньюкасл – ПСЖ и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE

Вечером 4 октября проходят поединки 2-го тура Лиги чемпионов

04 октября 2023, 22:00 | Обновлено 04 октября 2023, 22:09
467
1
Боруссия Д – Милан, Ньюкасл – ПСЖ и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

Вечером 4 октября проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В центральных матчах дня Боруссия Д принимает Милан, а Ньюкасл встречается с ПСЖ.

🏆 Лига чемпионов. 2-й тур. 4 октября

  • 19:45. Антверпен – Шахтер – 2:3
  • 19:45. Атлетико М – Фейенорд – 3:2
  • 22:00. Боруссия Д – Милан
  • 22:00. Ньюкасл Юнайтед – ПСЖ
  • 22:00. Порту – Барселона
  • 22:00. РБ Лейпциг – Манчестер Сити
  • 22:00. Селтик – Лацио
  • 22:00. Црвена Звезда – Янг Бойз

Видеотрансляция матчей

22:00. Боруссия Д – Милан

22:00. Ньюкасл Юнайтед – ПСЖ

22:00. Порту – Барселона

22:00. РБ Лейпциг – Манчестер Сити

22:00. Селтик – Лацио

22:00. Црвена Звезда – Янг Бойз

19:45. Атлетико М – Фейенорд

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Источник Sport.ua
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Alexander Киев
А по якому каналу показують дінама??? 
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