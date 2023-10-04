Боруссия Д – Милан, Ньюкасл – ПСЖ и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE

Вечером 4 октября проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов.

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В центральных матчах дня Боруссия Д принимает Милан, а Ньюкасл встречается с ПСЖ.

🏆 Лига чемпионов. 2-й тур. 4 октября

19:45. Антверпен – Шахтер – 2:3

– 2:3 19:45. Атлетико М – Фейенорд – 3:2

– Фейенорд – 3:2 22:00. Боруссия Д – Милан

22:00. Ньюкасл Юнайтед – ПСЖ

22:00. Порту – Барселона

22:00. РБ Лейпциг – Манчестер Сити

22:00. Селтик – Лацио

22:00. Црвена Звезда – Янг Бойз

Видеотрансляция матчей

22:00. Боруссия Д – Милан

22:00. Ньюкасл Юнайтед – ПСЖ

22:00. Порту – Барселона

22:00. РБ Лейпциг – Манчестер Сити

22:00. Селтик – Лацио

22:00. Црвена Звезда – Янг Бойз

19:45. Атлетико М – Фейенорд