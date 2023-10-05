Селтик – Лацио – 1:2. Победный мяч Педро на 90+5. Видео голов и обзор
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4 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов.
«Селтик» из Шотландии дома проиграл итальянской команде «Лацио» со счетом 1:2.
Команды обменялись голами в первом тайме, а победу лациале принес гол ветерана Педро Родригеса на 90+5 минуте.
Это именно тот бразилец Педро, который долгое время играл за Барселону и стал автором единственного гола в ворота Шахтера в овертайме матча за Суперкубок УЕФА в 2009 году.
Лига чемпионов
Группа Е. 2-й тур, 4 октября
Селтик (Шотландия) – Лацио (Италия) – 1:2
Голы: Фурухаси, 12 – Весино, 29, Педро, 90+5
Видеообзор матча
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