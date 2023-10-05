4 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов.

«Селтик» из Шотландии дома проиграл итальянской команде «Лацио» со счетом 1:2.

Команды обменялись голами в первом тайме, а победу лациале принес гол ветерана Педро Родригеса на 90+5 минуте.

Это именно тот бразилец Педро, который долгое время играл за Барселону и стал автором единственного гола в ворота Шахтера в овертайме матча за Суперкубок УЕФА в 2009 году.

Лига чемпионов

Группа Е. 2-й тур, 4 октября

Селтик (Шотландия) – Лацио (Италия) – 1:2

Голы: Фурухаси, 12 – Весино, 29, Педро, 90+5

Видеообзор матча