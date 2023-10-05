Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Селтик – Лацио – 1:2. Победный мяч Педро на 90+5. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Селтик
04.10.2023 22:00 – FT 1 : 2
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 октября 2023, 05:59 | Обновлено 05 октября 2023, 06:21
52
0

Селтик – Лацио – 1:2. Победный мяч Педро на 90+5. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

05 октября 2023, 05:59 | Обновлено 05 октября 2023, 06:21
52
0
Селтик – Лацио – 1:2. Победный мяч Педро на 90+5. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро

4 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов.

«Селтик» из Шотландии дома проиграл итальянской команде «Лацио» со счетом 1:2.

Команды обменялись голами в первом тайме, а победу лациале принес гол ветерана Педро Родригеса на 90+5 минуте.

Это именно тот бразилец Педро, который долгое время играл за Барселону и стал автором единственного гола в ворота Шахтера в овертайме матча за Суперкубок УЕФА в 2009 году.

Лига чемпионов

Группа Е. 2-й тур, 4 октября

Селтик (Шотландия) – Лацио (Италия) – 1:2

Голы: Фурухаси, 12 – Весино, 29, Педро, 90+5

Видеообзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Весино (Лацио).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Киого Фурухаси (Селтик).
По теме:
Црвена Звезда – Янг Бойз – 2:2. Видео голов и обзор матча
Марк ВАН БОММЕЛЬ: «Алдервейрелд и Янссен решали, кто пробьет пенальти»
Впервые Шахтер победил при 0:2. Украинские клубы 4 раза сделали этот фокус
Селтик Педро Родригес Матиас Весино видео голов и обзор Лига чемпионов Лацио
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, где пройдет финальный матч чемпионата мира 2030
Футбол | 05 октября 2023, 03:39 0
Стало известно, где пройдет финальный матч чемпионата мира 2030
Стало известно, где пройдет финальный матч чемпионата мира 2030

Финал примет стадион Сантьяго Бернабеу в Мадриде 14 июля 2030 года

ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
Футбол | 04 октября 2023, 21:25 0
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед

В матче 2-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» на выезде играет с «Антверпеном»

Риддик Боу сделал надежный прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс | 04.10.2023, 11:51
Риддик Боу сделал надежный прогноз на бой Усик – Фьюри
Риддик Боу сделал надежный прогноз на бой Усик – Фьюри
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Футбол | 04.10.2023, 21:41
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Сороки взлетели высоко. Ньюкасл сенсационно дома разгромил ПСЖ
Футбол | 05.10.2023, 00:05
Сороки взлетели высоко. Ньюкасл сенсационно дома разгромил ПСЖ
Сороки взлетели высоко. Ньюкасл сенсационно дома разгромил ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
04.10.2023, 06:00
Футбол
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
04.10.2023, 22:10 16
Футбол
Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине
Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине
03.10.2023, 19:50
Теннис
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
03.10.2023, 15:58
Биатлон
Кризис в Шахтере: старую команду разрушили, кто же построит новую
Кризис в Шахтере: старую команду разрушили, кто же построит новую
03.10.2023, 16:03 44
Футбол
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
03.10.2023, 09:59 10
Бокс
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
04.10.2023, 04:37 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем