Педро забил на 90+6. Лацио вырвал победу у Селтика в Шотландии

4 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе Е между клубами «Селтик» (Шотландия) и «Лацио» (Италия). Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянской команды.

На 12-й минуте игры счет в поединке открыл Кего Фурухаси. Уже на 29-й итальянцы сравняли счет – отличился Матиас Весино.

Хозяева могли выйти вперед на 81-й, однако гол Луиса Пальмы отменили после просмотра VAR – офсайд.

Гости смогли вырвать победу на 90+6. Забил экс-игрок «Барселоны» Педро.

Сейчас первое место в группе Е занимает «Атлетико» (4 очка), который ранее обыграл «Фейеноорд» (3). Нидерландская команда находится на 3-м месте. «Лацио» располагается на 2-й позиции (4), а «Селтик» – на последний строчке с 0 очками.

Лига чемпионов. 4 октября

Группа Е. 2-й тур

Селтик – Лацио – 1:2

Голы: Фурухаси, 12 – Весино, 29, Педро, 90+6