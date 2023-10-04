Педро забил на 90+6. Лацио вырвал победу у Селтика в Шотландии
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянской команды
4 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе Е между клубами «Селтик» (Шотландия) и «Лацио» (Италия). Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянской команды.
На 12-й минуте игры счет в поединке открыл Кего Фурухаси. Уже на 29-й итальянцы сравняли счет – отличился Матиас Весино.
Хозяева могли выйти вперед на 81-й, однако гол Луиса Пальмы отменили после просмотра VAR – офсайд.
Гости смогли вырвать победу на 90+6. Забил экс-игрок «Барселоны» Педро.
Сейчас первое место в группе Е занимает «Атлетико» (4 очка), который ранее обыграл «Фейеноорд» (3). Нидерландская команда находится на 3-м месте. «Лацио» располагается на 2-й позиции (4), а «Селтик» – на последний строчке с 0 очками.
Лига чемпионов. 4 октября
Группа Е. 2-й тур
Селтик – Лацио – 1:2
Голы: Фурухаси, 12 – Весино, 29, Педро, 90+6
Турнирное положение в группе Е
A gutting defeat for Celtic#CelticLazio | #UCL | #COYBIG🍀 pic.twitter.com/WkpKHkpOir— Celtic Football Club (@CelticFC) October 4, 2023
È FINITAAAA!— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 4, 2023
Decide @_Pedro17_ all'ultimo respiro. Vinciamo in rimonta al Celtic Park!#UCL #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/AHJM44Wbav
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