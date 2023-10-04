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Селтик
04.10.2023 22:00 – FT 1 : 2
Лацио
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Лига чемпионов
04 октября 2023, 23:58 | Обновлено 05 октября 2023, 00:27
353
0

Педро забил на 90+6. Лацио вырвал победу у Селтика в Шотландии

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянской команды

04 октября 2023, 23:58 | Обновлено 05 октября 2023, 00:27
353
0
Педро забил на 90+6. Лацио вырвал победу у Селтика в Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine

4 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе Е между клубами «Селтик» (Шотландия) и «Лацио» (Италия). Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянской команды.

На 12-й минуте игры счет в поединке открыл Кего Фурухаси. Уже на 29-й итальянцы сравняли счет – отличился Матиас Весино.

Хозяева могли выйти вперед на 81-й, однако гол Луиса Пальмы отменили после просмотра VAR – офсайд.

Гости смогли вырвать победу на 90+6. Забил экс-игрок «Барселоны» Педро.

Сейчас первое место в группе Е занимает «Атлетико» (4 очка), который ранее обыграл «Фейеноорд» (3). Нидерландская команда находится на 3-м месте. «Лацио» располагается на 2-й позиции (4), а «Селтик» – на последний строчке с 0 очками.

Лига чемпионов. 4 октября

Группа Е. 2-й тур

Селтик – Лацио – 1:2

Голы: Фурухаси, 12 – Весино, 29, Педро, 90+6

Турнирное положение в группе Е

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Источник Sport.ua
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