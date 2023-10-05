Порту – Барселона – 0:1. Ферран Торрес принес победу. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
4 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором команда «Порту» дома проиграла «Барселоне» (0:1).
Единственный гол в конце первого тайма забил испанский форвард Ферран Торрес.
Травму получил форвард каталонской команды Роберт Левандовски и был заменен.
«Барселона» лидирует в группе Н (6 очков), «Порту» и «Шахтер» набрали по 3 пункта, аутсайдером группы стал «Антверпен» (0 баллов).
Лига чемпионов
Группа H. 2-й тур, 4 октября
Порту (Португалия) – Барселона (Испания) – 0:1
Гол: Ферран Торрес, 45+1
Видео голов и обзор матча
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