4 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором команда «Порту» дома проиграла «Барселоне» (0:1).

Единственный гол в конце первого тайма забил испанский форвард Ферран Торрес.

Травму получил форвард каталонской команды Роберт Левандовски и был заменен.

«Барселона» лидирует в группе Н (6 очков), «Порту» и «Шахтер» набрали по 3 пункта, аутсайдером группы стал «Антверпен» (0 баллов).

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Лига чемпионов

Группа H. 2-й тур, 4 октября

Порту (Португалия) – Барселона (Испания) – 0:1

Гол: Ферран Торрес, 45+1

Видео голов и обзор матча