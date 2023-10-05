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Лига Чемпионов
Порту
04.10.2023 22:00 – FT 0 : 1
Барселона
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Лига чемпионов
05 октября 2023, 03:17 | Обновлено 05 октября 2023, 04:27
110
0

Порту – Барселона – 0:1. Ферран Торрес принес победу. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

05 октября 2023, 03:17 | Обновлено 05 октября 2023, 04:27
110
0
Порту – Барселона – 0:1. Ферран Торрес принес победу. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

4 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором команда «Порту» дома проиграла «Барселоне» (0:1).

Единственный гол в конце первого тайма забил испанский форвард Ферран Торрес.

Травму получил форвард каталонской команды Роберт Левандовски и был заменен.

«Барселона» лидирует в группе Н (6 очков), «Порту» и «Шахтер» набрали по 3 пункта, аутсайдером группы стал «Антверпен» (0 баллов).

Лига чемпионов

Группа H. 2-й тур, 4 октября

Порту (Португалия) – Барселона (Испания) – 0:1

Гол: Ферран Торрес, 45+1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
Гави (Барселона) получает красную карточку.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
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Барселона Роберт Левандовски видео голов и обзор Лига чемпионов Порту Ферран Торрес Порту - Барселона
Источник Sport.ua
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