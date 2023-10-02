4 октября на «Драгау» пройдет матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Порту» встретится с «Барселоной». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Порту

Клуб в прошлом сезоне снова утратила титул в Примейре - довольно давно уже тут золото берут с интервалом в 1 год. И, соответственно с таким неформальным графиком, сейчас пора бы подопечным Сержиу Консейсау вернуться на португальскую футбольную вершину. Выходит далеко не все. Бенфика уверенно, 2-0, выиграла в Суперкубке страны, да и в Примейре снова уже были осечки - как, впрочем, и конкуренты. При этом хочется трипейруш снова, как и в прошлые годы, пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Нынешний цикл начался с очередной победы, причем достаточно уверенной: в номинально гостевом поединке, в Гамбурге, справились с донецким Шахтером. Героем стал Галено, который сначала оформил дубль, а потом ассистировал Тареми. В итоге уже к исходу получаса установили итоговые 3-1 в пользу Порту. Но впереди намного более сложный поединок.

Барселона

Команда в прошлом сезоне наконец-то добралась до трофеев. Сначала, обыграв в решающем поединке Реал, Хави взял Суперкубок УЕФА. И, главное, потом последовала победа в Примере, причем досрочно. Впрочем, не стоит забывать, что молодой тренер и его работа оставляет немало вопросов. И особенно их много было в Лиге чемпионов. Невероятно, но сине-гранатовые и в 2021-м, и в 2022-м не выходили из группы, перебираясь в плей-офф Лиги Европы (да и дам быстро вылетая). На этот раз получилось как минимум уверенно стартовать. Антверпен продержался минут 10, до гола Жоау Феликса. А в итоге дебютанта уничтожили со счетом 5-0. И намерены продолжить с потенциально главным соперником в квартете.

Статистика личных встреч

В 2011-м году стороны играли в Суперкубке УЕФА, и Барселона обыграла Порту 2-0. После этого была только ничья в товарищеском поединке 2014-го года, причем зрелищная, 4-4.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Порту поможет фактор поля. Согласимся, сейчас кулес явно сильнее, ждем их победы (коэффициент - 1,81).