Даниил Сикан попал в лучшую команду второго тура Лиги чемпионов

Украинский нападающий донецкого «Шахтера» Даниил Сикан попал в команду лучших игроков второго тура Лиги чемпионов по версии статистического приложения Sofascore.

В матче с бельгийским «Антверпеном» (3:2) 22-летний страйкер оформил дубль, чем принес «горнякам» первую победу в этом розыгрыше главного еврокубка. Sofascore оценил выступление Даниила в 8.8 баллов из 10 возможных.

Интересно, что главным конкурентом Сикана на место в сборной тура был нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд, оформивший дубль в ворота «Галатасарая», но его оценка лишь 8.4 балла.

🌍 | Team of the Week



Another exciting week of UEFA Champions League action is behind us, which means we can unveil our latest TOTW! 🤩



Remarkably, eleven different sides see their players featured in our XI, while Jude Bellingham stands out as our #UCL Player of the Week. 👑 pic.twitter.com/KF99yTsZer