ВИДЕО. «Трубин в огне». Сейвы украинца против Интера – в нарезке УЕФА
Анатолий всех поразил своей игрой
Игрой вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против «Интера» были поражены не только соперники, но и УЕФА.
В подборке лучших сейвов вчерашних матчей группового этапа Лиги чемпионов действия украинского вратаря поставили на первое место.
Анатолий действительно много раз спас команду, но от поражения 0:1 это не уберегло. Орлы проиграли второй матчей в нынешнем еврокубке, а дальше команду ждут противостояния с «Реал Сосьедадом».
🔥 Trubin on fire— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 3, 2023
⚡ Samba with lightning reflexes
🧤 Fingertip Sommer
What a night for goalkeepers 😲#UCLsaves || @TurkishAirlines pic.twitter.com/0PCJ2iP3yc
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