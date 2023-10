ВИДЕО. «Трубин в огне». Сейвы украинца против Интера – в нарезке УЕФА

Игрой вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против «Интера» были поражены не только соперники, но и УЕФА.

В подборке лучших сейвов вчерашних матчей группового этапа Лиги чемпионов действия украинского вратаря поставили на первое место.

Анатолий действительно много раз спас команду, но от поражения 0:1 это не уберегло. Орлы проиграли второй матчей в нынешнем еврокубке, а дальше команду ждут противостояния с «Реал Сосьедадом».

