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  4. ВИДЕО. «Трубин в огне». Сейвы украинца против Интера – в нарезке УЕФА
Лига чемпионов
04 октября 2023, 16:12 | Обновлено 04 октября 2023, 16:13
1145
2

ВИДЕО. «Трубин в огне». Сейвы украинца против Интера – в нарезке УЕФА

Анатолий всех поразил своей игрой

04 октября 2023, 16:12 | Обновлено 04 октября 2023, 16:13
1145
2
ВИДЕО. «Трубин в огне». Сейвы украинца против Интера – в нарезке УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Игрой вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против «Интера» были поражены не только соперники, но и УЕФА.

В подборке лучших сейвов вчерашних матчей группового этапа Лиги чемпионов действия украинского вратаря поставили на первое место.

Анатолий действительно много раз спас команду, но от поражения 0:1 это не уберегло. Орлы проиграли второй матчей в нынешнем еврокубке, а дальше команду ждут противостояния с «Реал Сосьедадом».

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Анатолий Трубин Бенфика Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Болела
Крутий матч видав, звичайно. Але хвалимо обережно і бажаєм стабільності.
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+2
Vitason
Неплохо,но можно еще лучше,Трубін може стати найкращим у найближчий перспективі,чого я йому і бажаю,хочу подивитися як Ахметов буде локті кусати прошляпив десятки мільйонів евро!!
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-1
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