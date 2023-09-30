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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
30.09.2023 19:30 – FT 2 : 1
Ливерпуль
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Англия
30 сентября 2023, 21:36 | Обновлено 30 сентября 2023, 21:41
1601
17

Отмененный гол, 2 удаления, 3 мяча. Тоттенхэм вырвал победу у Ливерпуля

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор»

30 сентября 2023, 21:36 | Обновлено 30 сентября 2023, 21:41
1601
17
Отмененный гол, 2 удаления, 3 мяча. Тоттенхэм вырвал победу у Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

30 сентября состоялся матч 7-го тура АПЛ между клубами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор»

Первые два мяча были забиты в 1-м тайме. Первый гол оформил Сон Хын Мин на 36-й минуте, а на 45+4-й Коди Гакпо сравнял счет. На 90+6-й лондонцам удалось вырвать победу. В свои ворота забил Джоэль Матип.

С 26-й минуты «красные» играли в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Кертис Джонс.

Однако одним удалением гости не ограничились. На 69-й Диогу Жота получил второй горчичник и покинул поле.

Счет в матче мог открыть Луис Диас на 34-й минуте, но его гол был отменен после просмотра VAR – офсайд.

Сейчас «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице АПЛ. У команды 16 очков после 7 туров. «Тоттенхэм» располагается на 2-й позиции с 17 пунктами.

АПЛ. 7-й тур. 30 сентября

Тоттенхэм – Ливерпуль – 2:1

Голы: Сон Хын Мин, 36, Матип, 90+6 (автогол) – Гакпо, 45+4

Удаления: Джонс, 26, Жота, 69

Отмененный гол: Диас, 34 (офсайд)

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Сон Хын Мин Коди Гакпо Ливерпуль Тоттенхэм Ливерпуль - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу удаление с поля офсайд Кертис Джонс Луис Диас Диогу Жота
Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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zzg77
Судья явно начудил!
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+5
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transfermer
Як же ж тупо виглядали шпори в грі проти 9 ... 
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+4
easterly
Офсайду не було, вар так і не відчитався по лініям. але коли треба було видаляти Джонса - картинку вивів судєйке завершену, а не чому так трапилось. І Джонсу потрібно було в такому випадку, якщо хотів "відзначитися", прибивати піпіпіпідора ришарлисона. Взагалом матч можна назвати:"Як один фрукт нетрадиційної орієнтації в чорному рятував команду дєвочєк від програшу Ліверпулю". Не тільки в нас бєспрєдєл в верхах і судівському корпусі, а в англії теж. Нажаль.
тотенхем нічим не вразив - команда невміх. Якби не судєйка - влетіли б мінімум на трьоху. Далі подивимся, що з ними буде
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+4
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PUMA
Обидный автогол,ну в 9 сложно играть
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+1
Mad_Fer_it
Скасований чистий гол, два вилучення (перша картка Жоті, то взагалі клоунада). В АПЛ теж судді чудять. Ну а кури раділи так, наче виграли ЛЧ. Нехай на честь цього поставлять нагадування в своєму трофейному кабінеті. Хоча...
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0
kylt_lichnosti
В таблиці написано ТотенХем. Тут ТотенГем, шкода не ТотенҐем. А я пам'ятаю, що коментатори колись казали Тотнем... От як вірно буде?
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0
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AutumnBridge
Гол или есть или его нет.  Отменить можно взятие ворот и тогда это был не гол.)     90+6 (автогол) это удар ниже пояса.  Как Усику.
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0
yuriy_kent
Буде скандал. Вар дивляться як у нас в чемпіонаті. 
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0
Александр Шевченко
Это был хоккей. Ну, хорошо что все таки дурачек залетел у шпор.
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-3
Показать Скрыть 3 ответа
easterly
А взагалом - вся провина за результат повністю лежить на Клоппові. Йому б рішучість Нігельсмана....
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-6
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