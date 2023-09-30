Отмененный гол, 2 удаления, 3 мяча. Тоттенхэм вырвал победу у Ливерпуля
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор»
30 сентября состоялся матч 7-го тура АПЛ между клубами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор»
Первые два мяча были забиты в 1-м тайме. Первый гол оформил Сон Хын Мин на 36-й минуте, а на 45+4-й Коди Гакпо сравнял счет. На 90+6-й лондонцам удалось вырвать победу. В свои ворота забил Джоэль Матип.
С 26-й минуты «красные» играли в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Кертис Джонс.
Однако одним удалением гости не ограничились. На 69-й Диогу Жота получил второй горчичник и покинул поле.
Счет в матче мог открыть Луис Диас на 34-й минуте, но его гол был отменен после просмотра VAR – офсайд.
Сейчас «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице АПЛ. У команды 16 очков после 7 туров. «Тоттенхэм» располагается на 2-й позиции с 17 пунктами.
АПЛ. 7-й тур. 30 сентября
Тоттенхэм – Ливерпуль – 2:1
Голы: Сон Хын Мин, 36, Матип, 90+6 (автогол) – Гакпо, 45+4
Удаления: Джонс, 26, Жота, 69
Отмененный гол: Диас, 34 (офсайд)
THE SPURS GO MARCHING ON!!! 🤍 pic.twitter.com/rMpXOeutGC— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 30, 2023
Full-time in London. #TOTLIV pic.twitter.com/D0dQefifCq— Liverpool FC (@LFC) September 30, 2023
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