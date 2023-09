Отмененный гол, 2 удаления, 3 мяча. Тоттенхэм вырвал победу у Ливерпуля

30 сентября состоялся матч 7-го тура АПЛ между клубами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор»

Первые два мяча были забиты в 1-м тайме. Первый гол оформил Сон Хын Мин на 36-й минуте, а на 45+4-й Коди Гакпо сравнял счет. На 90+6-й лондонцам удалось вырвать победу. В свои ворота забил Джоэль Матип.

С 26-й минуты «красные» играли в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Кертис Джонс.

Однако одним удалением гости не ограничились. На 69-й Диогу Жота получил второй горчичник и покинул поле.

Счет в матче мог открыть Луис Диас на 34-й минуте, но его гол был отменен после просмотра VAR – офсайд.

Сейчас «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице АПЛ. У команды 16 очков после 7 туров. «Тоттенхэм» располагается на 2-й позиции с 17 пунктами.

АПЛ. 7-й тур. 30 сентября

Тоттенхэм – Ливерпуль – 2:1

Голы: Сон Хын Мин, 36, Матип, 90+6 (автогол) – Гакпо, 45+4

Удаления: Джонс, 26, Жота, 69

Отмененный гол: Диас, 34 (офсайд)

THE SPURS GO MARCHING ON!!! 🤍 pic.twitter.com/rMpXOeutGC