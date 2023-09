30 сентября состоится матч 7-го тура АПЛ между клубами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantsSports.

Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы:

Our team is in! 💪 📋 #TOTLIV pic.twitter.com/OMzntHknry

🔴 #TOTLIV Team News 🔴



How we line-up this evening in the capital: