Англия30 сентября 2023, 19:31 | Обновлено 30 сентября 2023, 19:39
817
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Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 7-го тура АПЛ в 19:30 по Киеву
30 сентября 2023, 19:31 | Обновлено 30 сентября 2023, 19:39
817
0
30 сентября состоится матч 7-го тура АПЛ между клубами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantsSports.
Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхем - ЛиверпульСмотреть трансляцию
Стартовые составы:
Our team is in! 💪— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 30, 2023
📋 #TOTLIV pic.twitter.com/OMzntHknry
🔴 #TOTLIV Team News 🔴— Liverpool FC (@LFC) September 30, 2023
How we line-up this evening in the capital:
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