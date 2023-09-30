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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
30.09.2023 19:30 – 21 0 : 0
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 сентября 2023, 19:31 | Обновлено 30 сентября 2023, 19:39
817
0

Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 7-го тура АПЛ в 19:30 по Киеву

30 сентября 2023, 19:31 | Обновлено 30 сентября 2023, 19:39
817
0
Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

30 сентября состоится матч 7-го тура АПЛ между клубами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantsSports.

Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхем - Ливерпуль
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Стартовые составы:

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Тоттенхэм Ливерпуль Тоттенхэм - Ливерпуль смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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