30 сентября на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 7-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Ливерпулем». Старт поединка намечен на 19:30 по киевскому времени.

Тоттенхэм

Клуб получил, в отличие от соперника, возможность готовиться к этому поединку на протяжении полной недели. Секрет прост: шпоры еще в предыдущем раунде вылетели из Кубка Лиги, проиграв по пенальти Фулхэму. При этом в Премьер-Лиге Хотспурс выдал неплохой, даже хороший старт - по сравнению с предыдущим, откровенно провальным розыгрышем АПЛ. Да и на фоне ожиданий, ведь после ухода Кейна на проекте поставили крест, да и Постекоглу не особенно впечатлял как выбор в роли тренера. Тем ярче был старт: ничья с Брентфордом и серия побед. В общем, к дерби Северного Лондона Сон и другие футболисты подошли в хорошей форме и в отличном настроении. Правда, дважды отыгрывались с Арсеналом и в итоге закончили вничью 2:2.

Ливерпуль

Команда сейчас выступает в Лиге Европы, а не в привычном формате, Лиги чемпионов. И, безусловно, мерсисайдцы хотят отвоевать утраченные в 2022/2023 позиции. Нельзя сказать, что все так уж гладко получается, но сейчас Юрген Клопп и его подопечные заполучили новый козырь, точнее, вспомнили о предыдущем - фирменном характере, который позволил добиваться ряда волевых побед. Особняком стоит 2:1 с Ньюкаслом, когда вдесятером в концовке переломили неудачно складывающуюся игру. Это позволило закрепиться в группе лидеров Премьер-Лиги. Вот и Вест Хэм обыграли так же: пропустили и ответили трижды. А дальше провернули тот же фокус в Кубке Лиги с Лестером.

Статистика личных встреч

Последние годы в очных поединках явно сильнее красные. В 12 поединках было взято ими 9 побед при 3 ничьими. В том числе в прошлом сезоне 2022/2023 мерсисайдцы выиграли в обоих матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом красных, но и шпоры настроены серьезно. Ждем, что тут будет тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).