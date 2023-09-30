Тоттенхэм – Ливерпуль – 2:1. Лондонцы вырвали победу. Видео голов, обзор
Смотрите обзор центрального матча 7-го тура АПЛ
Сегодня, 30 сентября, состоялся центральный матч 7-го тура АПЛ, в котором лондонский «Тоттенхэм» принимал «Ливерпуль».
На 26-й минуте матча полузащитник «красных» Кертис Джонс получил красную карточку, а уже через восемь минут после просмотра VAR был отменен гол Луиса Диаса. Хозяева вышли вперед на 36-й минуте усилиями своего лидера Сон Хин Мин, но «Ливерпуль» сумел забить еще до перерыва, отметился голландец Коди Гапко.
Во втором тайме вторую желтую получил Диогу Жота и оставил «мерсисайдцев» в девяти. На 90+6 лондонцам удалось вырвать победу. В свои ворота забил Джоэль Матип.
АПЛ. 7-й тур. 30 сентября
Тоттенхэм – Ливерпуль – 2:1
Голы: Сон Хин Мин, 36, Матип, 90+6 (автогол) – Гакпо, 45+4
Удаление: Джонс, 26, Жота, 69
Отмененный гол: Диас, 34 (офсайд)
Видеообзор матча
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