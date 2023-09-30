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  4. Тоттенхэм – Ливерпуль – 2:1. Лондонцы вырвали победу. Видео голов, обзор
Англия
30 сентября 2023, 23:19 |
274
0

Тоттенхэм – Ливерпуль – 2:1. Лондонцы вырвали победу. Видео голов, обзор

Смотрите обзор центрального матча 7-го тура АПЛ

30 сентября 2023, 23:19 |
274
0
Тоттенхэм – Ливерпуль – 2:1. Лондонцы вырвали победу. Видео голов, обзор
diaridegirona.cat. Тоттенхэм – Ливерпул

Сегодня, 30 сентября, состоялся центральный матч 7-го тура АПЛ, в котором лондонский «Тоттенхэм» принимал «Ливерпуль».

На 26-й минуте матча полузащитник «красных» Кертис Джонс получил красную карточку, а уже через восемь минут после просмотра VAR был отменен гол Луиса Диаса. Хозяева вышли вперед на 36-й минуте усилиями своего лидера Сон Хин Мин, но «Ливерпуль» сумел забить еще до перерыва, отметился голландец Коди Гапко.

Во втором тайме вторую желтую получил Диогу Жота и оставил «мерсисайдцев» в девяти. На 90+6 лондонцам удалось вырвать победу. В свои ворота забил Джоэль Матип.

АПЛ. 7-й тур. 30 сентября

Тоттенхэм – Ливерпуль – 2:1

Голы: Сон Хин Мин, 36, Матип, 90+6 (автогол) – Гакпо, 45+4

Удаление: Джонс, 26, Жота, 69

Отмененный гол: Диас, 34 (офсайд)

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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