Тоттенхэм – Ливерпуль – 2:1. Лондонцы вырвали победу. Видео голов, обзор

Сегодня, 30 сентября, состоялся центральный матч 7-го тура АПЛ, в котором лондонский «Тоттенхэм» принимал «Ливерпуль».

На 26-й минуте матча полузащитник «красных» Кертис Джонс получил красную карточку, а уже через восемь минут после просмотра VAR был отменен гол Луиса Диаса. Хозяева вышли вперед на 36-й минуте усилиями своего лидера Сон Хин Мин, но «Ливерпуль» сумел забить еще до перерыва, отметился голландец Коди Гапко.

Во втором тайме вторую желтую получил Диогу Жота и оставил «мерсисайдцев» в девяти. На 90+6 лондонцам удалось вырвать победу. В свои ворота забил Джоэль Матип.



АПЛ. 7-й тур. 30 сентября

Тоттенхэм – Ливерпуль – 2:1

Голы: Сон Хин Мин, 36, Матип, 90+6 (автогол) – Гакпо, 45+4

Удаление: Джонс, 26, Жота, 69

Отмененный гол: Диас, 34 (офсайд)



Видеообзор матча



